Crimen organizado está presente en la minería, pero hay temor a represalias: mineros

El crimen organizado, con sus cuotas de piso, ha estado presente en la minería, pero nadie lo puede decir, indicó Rubén de Jesús del Pozo, representante nacional, citando el caso de los mineros desaparecidos en Concordia que exige justicia, la verdad, investigación y no quedarse callados porque la inseguridad hizo su arribo de una manera violenta a la minería.

En el marco de la realización del III Congreso Internacional Minero de Sinaloa 2026, del que se había pedido fuera suspendido de parte de los familiares y compañeros de los ex mineros desaparecidos en Concordia, resultó afectado con una asistencia menor de empresas extranjeras evidenciando que la inseguridad llegó a un sector que no había hecho visible el problema, a pesar de que el crimen organizado con sus cuotas ha estado presente en la actividad, pero que nadie lo podía decir por temor a represalias, lamentó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) Nacional, Rubén de Jesús del Pozo Mendoza.

“Lamentablemente la inseguridad llegó a un sector en el que al menos no había sido visible. A lo mejor estaba, pero no se había visto. Y se vio, o fue evidente de una manera muy violenta, muy cruel”, admitió.

Pero de lo qué esperan de la autoridad, desde lo ocurrido con los mineros en Concordia, recalcó que seguirán pidiendo justicia, la verdad, que se investigue y que no se quedarán callados.

“Bueno, nosotros ahora y siempre hemos exigido justicia, que se diga la verdad y que se investiguen las cosas. O sea, no podemos negar que la inseguridad hizo su arribo de una manera violenta y no podemos nosotros quedarnos callados. Tenemos que reclamar lo que es sano, reclamar. O sea, personas, compañeros nuestros que salen a trabajar en un trabajo digno, por ese hecho de salir a trabajar que pierden la vida, no es correcto. Yo soy geólogo, igual que los compañeros que fallecieron”.

Tan es así, que en entrevista, admitió que la inseguridad está presente no solo en Sinaloa, sino en Sonora, Guerrero y en otros lados.

“Reconocemos que sucede, pero no podemos normalizarlo. Yo creo que está presente en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, en muchos lados yo lo veo así. Lamentablemente no era visible y fue visible a raíz de este hecho de Concordia. Esto es lo que lo pone a flote, lo que lo pone en la mira de todos”.

Del Pozo Mendoza expuso los retos a que se está enfrentando la industria minera en México, además de la inseguridad, a la transición energética, la tecnología, la certeza jurídica y la política pública para el buen uso de los recursos naturales, sobre todo en Sinaloa donde las mineras producen, desde antaño, minerales estratégicos como el oro, plata, cobre, plomo y zinc en los municipios de Concordia, Rosario y Choix contribuyendo al desarrollo de la zona serrana con empleos y a la economía local, porque aún y con todo las condiciones habrían sido buenas.

“Las condiciones de la minería en México son de las mejores que hay y si se empiezan a generar los permisos, seguramente podremos acceder con éxito a la demanda de los minerales estratégicos o críticos tan necesarios para la transición energética”.

Descartó conocer si hay proyectos mineros que se hayan ido por el tema de la violencia porque las empresas invierten grandes cantidades de dinero.

“No, no es correcto afirmar eso. Es que la minería es un caso muy especial donde se han hecho investigaciones, donde se desarrollan proyectos que involucran una inversión muy fuerte, que no se puede dejar así nada más. Es muy difícil eso. Se trata pues de alguna manera de lo que está pendiente, pues que no se detenga por este tipo de hechos”.

Consideró que el sector minero en México a partir del caso de los 10 mineros desaparecidos de los cuales 7 han sido encontrados en fosas del Verde, Concordia, tiene un antes y un después en el tema de reforzar la seguridad para prevenir.

“Creo que lo que se está haciendo de parte de quienes estamos en la minería es tener precauciones. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir trabajando”.

Para la realización del encuentro minero que se desarrolla en Mazatlán, confirmó que sí solicitaron un operativo especial a las autoridades que involucra a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Protección Civil para la sede y los diversos eventos a desarrollarse durante tres días.