Crisis de violencia afecta sobre todo a quienes tienen restaurantes: empresarias

La crisis de violencia que se vive actualmente en el Estado afecta principalmente a quienes tienen negocios de restaurantes por la disminución de ventas y comensales, manifestó la nueva presidenta de la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, Catalina Araceli Castañeda Estrada.

“Sí nos ha afectado la verdad, sería una mentira querer hacer oídos sordos o la vista ciega, sí nos ha afectado sobre todo a las empresas, como por ejemplo las que tienen negocios de restaurantes ellas han visto mucho la merma porque la gente se cierra (no sale) y hasta de afuera también”, añadió Castañeda Estrada en entrevista momentos antes de rendir protesta junto con las integrantes del Consejo Directivo 2025-2026 de dicha asociación.

“Yo hace poquito fui a Chihuahua y me preguntaban (decían) Mazatlán es bellísimo, pero no vamos a Mazatlán porque oímos en las noticias, en las redes sociales, que hay demasiada violencia e inseguridad, entonces dicen y no nada más es en la capital del Estado, en Mazatlán también y la verdad es que sí nos ha afectado tanto las que vivimos aquí locales como yo creo al exterior también”.

Precisó que la afectación en los negocios de restaurantes por esta crisis de inseguridad que comenzó a partir del pasado 9 de septiembre es porque tienen poca clientela y sobre todo han disminuido las ventas.

“Sobre todo han disminuido las ventas, poca clientela y pues nos hemos visto en la necesidad de implementar estrategias para muchas no cerrar negocios, entre las estrategias está el de crear las sinergias que tenemos nosotros al interior de la Asociación, de recomendar los negocios entre las mismas socias”, recalcó.

Ante la actual situación de inseguridad que se vive en la entidad pidió a las autoridades correspondientes que traten de buscar la manera de implementar acciones, pero de impacto, que resuelvan esta problemática.

“Pedirle a las autoridades que traten de buscar la manera de implementar acciones, pero que sean acciones de impacto, realmente resolutivas ante esta situación de violencia porque nos está afectando a todo el puerto a nivel empresarial y en todos los sentidos porque es un puerto turístico”, expresó Castañeda Estrada.