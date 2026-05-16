Cristiano Gabrielli intervendrá fachada del Centro de Convenciones con obra monumental

MAZATLÁN._ Una intervención monumental de 17 metros de altura, en la fachada principal del Centro de Convenciones de Mazatlán, será realizada por el escultor italiano Cristiano Gabrielli como parte del proyecto artístico denominado “Touch Screen”.

La propuesta urbano-cultural fue presentada ante los medios de comunicación en las instalaciones del centro cultural MADE, donde el artista explicó que la obra transformará el cristal frontal del recinto de reuniones y convenciones.

Gabrielli adelantó que comenzará a trabajar el próximo lunes 25 de mayo y estima concluir la intervención en un plazo máximo de cinco días, con apoyo de un equipo especializado.