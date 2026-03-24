CRIT Sinaloa celebrará el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo con capacitación especial y caminata

Con el objetivo de conmemorar el “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”, el CRIT Sinaloa llevará a cabo esta semana una serie de actividades dirigidas a promover la inclusión, el respeto y la sensibilización hacia las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

Tal y como lo vienen haciendo desde su instalación en febrero de 2024 en la ciudad, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, buscará llegar a la sociedad con dinámicas y ejercicios que les permitan entender un poco más de las condiciones que tienen estas personas, así como sus virtudes.

La primera actividad se realizará el próximo jueves 26 de marzo en el auditorio del Gran Acuario Mazatlán, donde madres y padres de familia, docentes, psicólogos y estudiantes participarán en una jornada de capacitación que aborda temas como adaptaciones pedagógicas, entornos sensoriales amigables y estrategias de apoyo para las familias TEA.

Para este primer evento, que tiene un horario de 8:00 a 13:00 horas, se realizó un registro previo, contando con la participación de 200 personas inscritas, quienes podrán aprender sobre una comunicación más efectiva y trato adecuado con hijos, hermanos o amigos.

Asimismo, el próximo domingo 29 de marzo a las 7:00 horas se estará realizando la segunda edición de la Caminata “Paso a paso por el autismo”, organizada en conjunto con DIF Sinaloa, DIF Mazatlán, Gobierno de Mazatlán y asociaciones que trabajan en favor de las personas con autismo, como “Actívate”, “Súper Héroes”, “Padres y Compadres” y “Asociación Unicornio”.

Esta caminata tiene como propósito dar visibilidad, promover la inclusión y fomentar el respeto hacia todas las personas con autismo, las cuales también podrán pasar un momento de diversión y deporte al realizar la actividad al aire libre junto a sus familias

El evento es totalmente gratuito y dará inicio en el Monumento a la Mujer Mazatleca de Paseo Claussen, para concluir en el Parque Ciudades Hermanas. Se espera que autoridades municipales y estatales puedan acompañar al personal de CRIT Sinaloa durante la Caminata.