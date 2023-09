MAZATLÁN._ El ex Alcalde de Mazatlán y recién nombrado subsecretario de la Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Alejandro Higuera Osuna, expresó estar satisfecho con su salida del PAN y su afiliación a Morena, al verlos hacer alianza con quienes históricamente fueron sus adversarios.

“Por cierto no andaba tan equivocado, cuando el PRI llega a ser el ‘PRIAN’, pues toda la vida luchamos a ‘quitarle la mazorca del hocico a ese puerco’, decíamos en esa época”, señaló Higuera Osuna.

“Resulta que a nuestros adversarios ahora había que abrazarlos, soy cristiano pero esos perdones no se dan de la noche a la mañana, tiene uno que tener un proceso”, manifestó.

Después de 38 años de militancia, el ex panista, dijo no estar alejado de la política y de los procesos preelectorales, ni estar limitado a ejercer su derecho constitucional, considerando que en la actualidad existen procesos democráticos.

“Soy ciudadano en pleno goce de mis derechos, entonces yo soy político y no de ahorita, he estado en el servicio público en peores condiciones que ahorita, cuando no había democracia, cuando teníamos que ‘arrebatarle la mazorca del hocico al régimen’, porque no había procesos democráticos”, afirmó.

Exhortó a los funcionarios a no utilizar los cargos públicos y la infraestructura para hacer proselitismo político, pues al no ser la primera vez que es servidor público, no ha tenido señalamientos de ese tipo, aún cuando hubo procesos electorales durante su ejercicio de funciones.

Como ciudadano de la República con derechos y obligaciones que le marca la Constitución, advirtió que siendo servidor público no está limitado a recibir propuestas a algún cargo de elección en el 2024, sin embargo no es de su interés.

“Entonces si se presenta y hay una decisión en su momento no le saco al bulto, pero tampoco traigo como una misión, o una obsesión, porque yo ya fui alcalde 9 años y en condiciones adversas y así funciona nuestra política mazatleca, marismeña”.

“Es crónica de una derrota anunciada”, así describió Alejandro Higuera la alianza establecida por PRI, PAN y PRD en el Frente Amplio Nacional, a reservas de quien se pudiera molestar por la afirmación.

Ante esta declaración, el regidor panista Martin Pérez Torres, mencionó que este tipo de declaraciones son muy comunes en Higuera Osuna, a quien dijo le ofrecieron la subsecretaría para que se entretuviera.

“Creo que él siempre hace esas declaraciones, pues no se, tratando de intimidar, pero pues ya, ya qué más queda, lo mandaron a una subsecretaría a que se entretuviera un ratito ahí, creo que el frente amplio les va a dar una gran sorpresa en el 2024”, advirtió Pérez Torres.

Además, el regidor enfatizó que este tipo de ataques es porque hace cinco meses, la oposición tal vez veía a los partidos políticos desorganizados, pero una vez que se dio a conocer el Frente Amplio, el presidente de la República no duerme y mas cuando Xóchitl Gálvez le fue a tocar la puerta, ahí si ya tiene pesadillas todos los días.