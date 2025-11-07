Critica Canacintra Mazatlán recorte en recursos asignados a seguridad

La Cámara de Diputados decidió priorizar el presupuesto para programas del Bienestar en lugar de atender la crisis de seguridad y aumentarle el presupuesto, criticó el dirigente de Canacintra en Mazatlán, Sergio Rojas Velarde.

Si de por sí ya eran insuficientes los recursos actuales, cuestionó, se ve impactado con la reasignación a la educación, cultura, ciencia y tecnología, medio ambiente y agricultura, sin demeritarlos.

“Si de por si los recursos ya eran insuficientes para atender la crisis de inseguridad con este nuevo recorte lo hemos estado diciendo desde hace tiempo que tenemos que modernizar las fiscalías, invertir en las cámaras de seguridad en las fiscalías, etcétera”.

Así que lo votado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves está siendo objeto de mucha crítica.

“Están priorizando otros temas, mejor dicho, no tiene entre sus prioridades la seguridad. En el momento que le están recortando presupuesto, pues, no es parte de su prioridad y eso es preocupante. Y bastante sobre todo porque va a repercutir a las entidades”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Mazatlán dijo que estuvo atento al presupuesto de egreso aprobado en la madrugada del jueves, después de 20 horas entre discusiones.

“Del monto total del gasto aprobado para este segundo año de la Presidenta Claudia Sheinbaum es de 10 billones 193 mil millones de pesos. Hay un incremento del 5.9 por ciento respecto al 2025, pero nos preocupa mucho la reducción de los recursos al tema de seguridad. Consideramos que se está escatimando recursos para la seguridad, tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos actualmente”, afirmó.

Pero debió haber sido al revés, insistió, como ya lo han solicitado en las reuniones sobre el tema.

“Cuando hemos pedido lo contrario, desde hace tiempo y creo que ayer también en Culiacán, empresarios y Miguel Calderón del Consejo Estatal de Seguridad Pública hablaron de que solicitaban que se incrementara el presupuesto. Y nosotros lo hemos dicho desde un principio que se necesita reforzar las fiscalías, se necesita equipamiento, necesitamos más agentes en la fiscalía, más policías estatales, más policías municipales, todo eso. Entonces, en el momento que tienes menos presupuesto asignado, pues, quiere decir que no, no se va a incrementar”.

Para el empresario el recorte fue relevante ejemplificando el presupuesto total de las entidades que están enfocadas a aplicar la seguridad de 408 mil millones de pesos, que ahora tendrán 2.5 por ciento menos, es decir, 11 mil millones de pesos menos para responder.

“Esto para las secretarías que se dedican a la seguridad, como las de Defensa, la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana de Harfuch, la Fiscalía General de la República y todas las demás ya tienen un recorte con respecto al 2025”, concluyó.

Rojas Velarde advirtió que esta disminución va a implicar menor capacidad para operar.

“Obviamente, para mantener un buen equipamiento, para sostener funciones de defensa y apoyo a la seguridad interior, etcétera”.