Crítica el PAN falta de estrategia en Gobierno de Mazatlán con ‘cambios superficiales’ en sus áreas

Como cambios superficiales calificó la dirigencia municipal del PAN los recientes relevos en diversas áreas que el Ayuntamiento de Mazatlán ha registrado en las últimas semanas dentro de la estructura, al considerar que no resuelven los problemas que afectan a los mazatlecos.

En rueda de prensa, la dirigente del PAN, Nadia Vega Olivas, señaló como cambios “cosméticos” los ajustes realizados en áreas como Comunicación Social, el Instituto Municipal del Deporte y el Instituto Municipal de la Mujer, pues no acompañan una estrategia de fondo para mejorar los servicios públicos ni forman parte de un plan de inversión ante las necesidades más urgentes de los mazatlecos.

Vega Olivas expresó que, entre las fallas más señaladas, se encuentran los rezagos en pavimentación, luminarias que continúan sin funcionar, baches que permanecen por meses y las frecuentes fugas de drenaje que afectan a colonias completas.

“Los cambios en el gabinete municipal son ajustes improvisados que solo cubren huecos o favorecen a amistades, sin mejorar áreas estratégicas como Planeación o Jumapam”, comentó.

La dirigente panista destacó que, para la ciudadanía, el problema no radica en quién ocupa cada cargo, sino en la falta de continuidad técnica y en la ausencia de una ruta clara para atender temas básicos como la limpieza, manejo del agua y la planeación urbana.

Desde su perspectiva, dependencias como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y el Instituto Municipal de Planeación, son aquellas que más requieren atención y orden por parte del Ayuntamiento.

En el caso de Planeación, Vega Olivas comentó que esta dependencia es clave para ordenar el desarrollo urbano del puerto, pero se han observado fallas que han permitido que proliferen obras irregulares o mal supervisadas, generando un crecimiento desordenado que ya se refleja en problemas de movilidad, saturación de servicios y afectaciones en las colonias.

Por su parte, la Jumapam continúa bajo cuestionamientos por su manejo de fugas de agua, drenajes colapsados y reparaciones inconclusas, donde vecinos de distintos sectores reportan trabajos que se prolongan por meses y baches que reaparecen una y otra vez.

En este sentido, la dirigente destacó que estos problemas no se resolverán mientras persistan las prácticas de atender emergencias con soluciones superficiales, sin un plan integral que fortalezca la infraestructura hidráulica a largo plazo.

“Es momento de que la presidenta municipal se ponga las pilas y gestione el presupuesto para obras prometidas y hoy inconclusas. Mientras tanto, los problemas de drenaje colapsado no están siendo atendidos y requieren recursos urgentes”, declaró.

“También es necesario inversiones claras en alumbrado público, servicios y equipamiento urbano. Mazatlán no puede seguir posponiéndolo”, añadió.

De esta forma, la dirigente del PAN destacó que estas señales generan la percepción de que el Ayuntamiento de Mazatlán carece de una estrategia coherente para enfrentar los principales desafíos del puerto, aunque los recientes cambios en el gabinete buscan proyectar una imagen de renovación, en la práctica no se ha logrado modificar el rumbo ni ofrecer respuestas a las necesidades más urgentes.