Critica el PAN Mazatlán que ni el Gobernador ni la Alcaldesa haya gestionado ante Presidenta de la República apoyos

Ni el Gobernador del Estado ni la Presidenta Municipal aprovecharon la visita de la Presidenta de la República el sábado anterior a este puerto para gestionar apoyos para resolver los problemas en la entidad y el municipio y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez solamente aprovechó para tomarse una selfie, criticó el presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán.

Evaristo Corrales Macías recordó que antes de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que en una entrevista que de acuerdo al uso y costumbre esperaba que como en muchas ocasiones la jefa del Poder Ejecutivo federal viniera a poner en marcha obras importantes para Mazatlán, que viniera a anunciar obras importantes para este municipio y a anunciar más recursos para la infraestructura y servicios públicos.

“Y deseaba y esperaba, como sucedía históricamente, que tanto como el Gobernador y la Presidenta Municipal aprovecharan estas visitas para visibilizar la problemática que vive la ciudad y que evidentemente requiere el respaldo y el apoyo de la Federación para hacer frente a la problemática que hoy vive la ciudad, sin embargo, y lamentablemente a pesar de la grave crisis que vive Sinaloa en materia de inseguridad, y que evidentemente con ello hay una crisis de cierre de negocios, una crisis de absolutamente todos los sectores productivos y mientras Mazatlán vive entre aguas negras, baches e inundaciones a la primera llovizna la Presidenta Municipal se conformó con ser parte de la porra y a aplaudir dentro del público y al final una simple selfie”, enfatizó Corrales Macías.

“Y mientras los sectores productivos en Sinaloa exigían la visita de la Presidenta en Culiacán donde está la situación mucho más complicada el Gobernador se conformó con recibir el espaldarazo de la Presidenta de la República como ha sucedido en las últimas visitas a pesar de la situación que hoy vive Sinaloa y Mazatlán, por eso creemos que es lamentable y es triste que este tipo de visitas solamente haya servido para hacer una réplica y un refrito prácticamente de todas las mentiras y cifras maquilladas que vemos prácticamente todos los días desde La Mañanera”.

Recalcó que el mensaje que pronunció la Presidenta de la República el pasado fin de semana fue un refrito de un informe que ya se sabe que no informa nada y que no tiene resultados y que finalmente ha servido y sirve solamente para gastar recursos públicos que bien pudieran ser destinados a atender los verdaderos problemas que vive la ciudad y que vive el Estado.

“¿Alguien tiene idea de cuánto fue el recurso que se invirtió para el acarreo y para las tortas a este evento?, imagínense mientras la Presidenta Municipal anuncia con bombo y platillo que va a destinar 10 millones de pesos más para el programa de bacheo en Mazatlán, ese recurso que bien pudiera ser utilizado para pavimentar nuevas vialidades que tanta falta le hacen a Mazatlán, desgraciadamente se ha ido prácticamente a la basura en el acarreo y en hacer un evento lleno de acarreados y de aplaudidores que finalmente no trajo absolutamente ningún beneficio para la ciudad”, asentó.

“Es lamentable pues que tanto el Gobernador como la Presidenta Municipal hayan una vez más claudicado para aprovechar la visita de la Presidenta de la República para visibilizar los verdaderos problemas de la ciudad y del estado y con ello buscar la gestión de los recursos que se requieren”, recalcó.

“En un grito desesperado previo a la visita, en la ciudad de Culiacán los representantes de los sectores productivos, organismos camarales hicieron un llamado en un grito desesperado a la Presidenta de la República que visitara la capital del Estado y la ciudad puesto que en días anteriores habían sido ignorados en su visita a la Ciudad de México y tristemente una vez más fueron ignorados, es lamentable este tipo de situaciones y por supuesto las condenamos y lamentamos que la Presidenta Municipal, insistimos, se haya conformado con ser un aplaudidor más entre el público y conformarse solamente con una selfie que finalmente no trae ningún beneficio para la ciudad”.

Subrayó que actualmente en Mazatlán la crisis se servicios públicos se ve cada vez más agravada, en el primer cuadro de la Ciudad el martes estuvo todo el día prácticamente sin energía eléctrica por una situación que se debe prever, este miércoles muchos de los semáforos de la Avenida del mar están sin funcionar, el problema de los baches se agrava todos los días y aunque la Alcaldesa anuncia millones de pesos para arreglar ese problema la verdad es que no se va a resolver por la mala calidad con que se está llevando a cabo ese programa.

“Esos 10 mil pesos (10 millones de pesos) serán arrastrados por el agua, el día de mañana, como han sido testigos todos ustedes, cada bache que se tapa con las primeras lluvias vuelve nuevamente a aparecer y desgraciadamente ante la falta de planeación y de un programa real del Gobierno Municipal para atender esta y toda la problemática como es también el escurrimiento de aguas negras seguirá ahí y seguirá agravándose cada día más en tanto no haya un plan integral para atender la problemática que hoy vive la ciudad”, apuntó.

Dijo estar consciente de que el Municipio seguramente no tiene los recursos suficientes para atender esa problemática.

“Por eso digo que es lamentable que ante la visita de la Presidenta de la República el Gobernador y la Presidenta Municipal hayan decidido callar y dejar de visibilizar la problemática que hoy vive la ciudad para poder verdaderamente buscar, gestionar los recursos que se requieren”, reiteró.

“Han claudicado desgraciadamente, no recuerdo las visitas presidenciales en otras administraciones en donde prácticamente los presidentes municipales esperaban la visita del Presidente de la República con documentos en mano, con proyectos con pesos y centavos que le permitía al Presidente Municipal aprovechar la visita del Presidente en turno para hacer visible y presentar y gestionar los recursos que requería la ciudad, hoy ésto no ha sido posible en las últimas visitas y es un tema lamentable”.

Insistió que es lamentable que lejos de venir a atender la problemática que viven los mazatlecos y los sinaloenses el recurso esté siendo utilizado para acarrear y para las tortas en este tipo de eventos y desgraciadamente quienes no se resisten a ese tipo de eventos y a ese tipo de acarreos dejan de ver que ese recurso que se está usando para trasladarlos les está robando la oportunidad de tener mejores servicios públicos, de tener medicamentos en los hospitales y una serie de necesidades que actualmente enfrentan no solamente los mazatlecos y los sinaloenses, sino absolutamente todos los mexicanos.