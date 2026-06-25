Critica Maribel Chollet licencia de Estrella Palacios para buscar la Gubernatura

MAZATLÁN._ El que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez pidiera licencia al cargo en medio de una crisis de violencia inusitada, una crisis económica y un municipio colapsado, es tener muy claro que los apetitos y ambiciones personales se anteponen al interés superior, consideró la regidora Maribel Chollet Morán.

“Dejar el cargo para buscar otra posición política envía un mensaje de que las aspiraciones personales pesan más que el compromiso con la ciudadanía”, dijo durante su intervención en la sesión extraordinaria realizada este jueves en la que se aprobó dicha licencia hasta por seis meses.

Palacios Domínguez buscará la coordinación estatal de la Defensa de la Soberanía y la Transformación, es decir, la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa por Movimiento Regeneración Nacional.

En la misma sesión extraordinaria fue aprobada la propuesta de designar a la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, como Presidenta Municipal provisional a partir de este 26 de junio y rindió protesta ahí mismo al cargo.

Chollet Morán recalcó que separarse del cargo mientras existen señalamientos públicos de presunta corrupción e irregularidades hace indispensable rendir cuentas, enfrentar las consecuencias a todas y cada una de sus decisiones.

“La gente merece respuestas, abandonar el cargo en medio de una crisis de violencia inusitada en el municipio de Mazatlán, una crisis económica y un municipio literalmente colapsado es tener muy claro que los apetitos y ambiciones personales se anteponen al interés superior”, recalcó.

“Pero todavía, por si esto fuera poco, tener el atrevimiento y la osadía de proponer, en su legítimo derecho por supuesto, dejar frente a este encargo a quien no representa más que la continuidad, más de lo mismo, en qué lugar pone a Mazatlán”.

Posteriormente, la también presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán se dirigió a los presentes y los medios de comunicación.

”Público presente, a todos y a cada uno de los medios de comunicación, ¿es en serio que esto merece Mazatlán? ¿Es en serio que a este punto de la política se ha llegado en Mazatlán? Resulta vergonzoso que por primera vez quienes hemos tenido una trayectoria de lucha, de trabajo, de esfuerzo para abrir espacios y poner a las mujeres al frente, llegara una mujer sin el más mínimo compromiso político para hacer frente a lo que las mazatlecas y los mazatlecos hubiéramos deseado”.

La regidora priista subrayó que por ello votó en contra de la propuesta de nombrar a Osuna Zavala como Presidenta Municipal provisional.

“Y desde ahorita les digo: qué pecado cometieron los y las mazatlecas que con esto lo están pagando”, expresó Chollet Morán antes de emitir su voto en contra de dicho nombramiento, como también votó en contra de la licencia a Palacios Domínguez.