Critica Maribel Chollet presencia de funcionarios en registro de Estrella Palacios ante Morena

MAZATLÁN._ Como un acto de “irresponsabilidad política” calificó la regidora Maribel Chollet el que funcionarios del Gobierno de Mazatlán estuvieran este sábado en la Ciudad de México acompañando a la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios, durante su registro para buscar la coordinación estatal de Morena en las elecciones de 2027.

La también dirigente municipal del PRI criticó principalmente la participación de servidores públicos en un acto totalmente partidista, al considerar que un funcionario debe estar dedicado de tiempo completo a las responsabilidades que le fueron asignadas.

“Es un tema de irresponsabilidad política; el tema de espacios de poder necesita de gente que esté totalmente entregada y un funcionario es de tiempo completo. Me parece absolutamente reprobable e irresponsable que el Oficial Mayor, dada la envergadura que tiene su investidura y la responsabilidad, prefiera ser dama de compañía de la ex Alcaldesa hoy con licencia, y que no haya ni siquiera cubierto las más mínimas formas”, expresó.

“Ya solicité la información. No hicieron una solicitud por escrito mediante la cual ellos pidieran un día de permiso, mínimamente el día de ayer, para que luego les quedara el vacío de decir que ya es fin de semana. El funcionario público es de tiempo completo. No hay justificación y mínimamente debieron de haber cubierto las formas para pedir sin goce de sueldo para que se pudieran retirar”.

De igual modo, Chollet Morán también cuestionó la ausencia de varios regidores durante la sesión extraordinaria de Cabildo de este sábado en la que rindió protesta la nueva Síndica Procuradora suplente, Fabiola Osuna, mencionando que privilegiaron sus intereses sobre las obligaciones como representantes populares.

“Al mismo tiempo, en la misma realidad política y social que vemos, el vacío de poder, el vacío de gobernabilidad al interior, se refleja en las ausencias de las y los regidores que prefirieron ser aplaudidores de una falacia dentro de su partido, que asistir a una responsabilidad como la que el día de hoy fuimos llamados”.

Asimismo, la edil puso en tela de juicio que parte del personal del área de Comunicación Social también haya acudido al evento político, al considerar que este tipo de acciones afectan el funcionamiento de la administración actual y la atención a la ciudadanía.

“Yo creo que es momento de que pongan orden, es momento de que alguien asuma la responsabilidad de sus actos. Por mi parte estaré haciendo, por supuesto, lo que me corresponde, porque estos vacíos, esta irresponsabilidad, no se queda al interior de este edificio, sino que se traslada a los resultados y a la transparencia que los ciudadanos demandan, exigen y estamos obligados a dar”.



DEJA PALACIOS UNA INGOBERNABILIDAD ABSOLUTA: CHOLLET

Por otro lado, Maribel Chollet declaró que tras la licencia solicitada por Estrella Palacios, la administración municipal enfrenta problemas de inseguridad, gobernabilidad y una dura situación económica.

Además, afirmó que la aspiración política de la alcaldesa refleja una prioridad por los proyectos personales sobre las necesidades de la población.

“Deja a una ciudad en caos, deja a una ciudad en crisis, deja a una ciudad en ingobernabilidad absoluta; la inseguridad desbordada, rebasada como autoridad, porque no puede decir que no tiene responsabilidad sobre los hechos que en Mazatlán y que en Sinaloa están dándose, cuando vemos que no existe la prevención”, dijo.

“En esa aspiración que hoy nuevamente refleja, lo único que se ve es la voracidad, el apetito de poder, la ambición desmedida y la falta total de la realidad que hoy está consumiendo a Mazatlán. Hay parálisis económica, una parálisis que se ve reflejada en los bolsillos de los ciudadanos. No hay trabajo, cada día más negocios tienen que bajar la cortina, y vemos desafortunadamente que esos no fueron de interés para la presidenta municipal hoy con licencia”.