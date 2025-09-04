Critica Rocha Moya a quienes generan psicosis con supuestas balaceras en Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha critica a quienes quieren generar psicosis con supuestas balaceras, tras mostrarse respetuoso de la próxima marcha ciudadana.

No obstante al recrudecimiento de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, asaltos en carreteras, culpó a los contras de una campaña contra su gobierno que le suben de tono a todo.

Así que reiteró que todos los eventos programados para el 16 de septiembre y el palenque en Culiacán sí se realizarán.

“No vamos a suspender eventos. Ha habido una campaña de los contras que le suben a la cuestión. Pero, no vamos a ser irresponsables. Ya tengo el acuerdo con las autoridades militares y de seguridad para efecto de cuidar a la gente en todo el estado porque quiero que todos los municipios hagan sus festejos de celebración del día de la independencia”.

En cuanto a la convocatoria para la realización de una nueva marcha pacífica en Culiacán para pedir el cese de la ola de violencia que el 9 de septiembre cumplirá un año, se dijo respetuoso: “A todos los que se manifiesten yo siempre he dicho que todo aquel mis respetos”.

Descartó se haya dado una supuesta balacera en Villa Juárez y responsabiliza al director de la secundaria a quien le ponen un supuesto video de balacera que no se dio, mientras que la de ayer miércoles si se dio cuestionando a quienes estén generando psicosis.

Rocha Moya, en su gira realizada por Mazatlán para inaugurar el ciclo escolar en primaria de Villa Unión, un Cobaes y un parque denominado Sendero seguro de Paz en Santa Fe, comentó de su reciente reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en su informe de Gobierno y la toma de posesión de la nueva corte, donde abordaron temas de seguridad y que le expresó el apoyo a la entidad porque la inseguridad en Sinaloa que es de otro tipo diferente a los demás estados y que incluso son factores externos los que la generan.

“Ella misma se refirió a Sinaloa, y dijo especialmente de Sinaloa, de ningún otro estado, y dijo que seguiría apoyándonos, y que la inseguridad en Sinaloa era de otro tipo diferente a las que hay en otros lados incluso que son factores externos la que lo provoca. Así lo aseguró y que seguiría apoyando y eso es la petición fundamental para nosotros”, explicó en entrevista.

También, hizo el llamado a la policía municipal a no contar con permiso para ingresar a un centro educativo, como fue ventilado en un video viralizado por estudiantes, dónde se observan motociclistas de la corporación que ingresaron a supuestamente perseguir a un delincuente en la zona de estacionamiento de la escuela de medicina de Mazatlán.