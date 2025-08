$!Crónica de un trasplante de hígado en 28 días

Paloma es la mujer más divertida que conozco, baila y canta a todo pulmón, y para sorpresa de muchos, no toma una gota de alcohol. Jamás ha fumado ni depende de ninguna sustancia para sentirse “bien”.

Esta es la historia del cambio inesperado y repentino de su salud, contada por ella misma a través de mensajes de WhatsApp. Primero desde su casa y después desde una cama de hospital en Mazatlán, México.



-Martes 1 de Julio

“Tengo hepatitis y tifoidea, ¿puedes creerlo?, un mes encamada”.



-Jueves 3 de Julio

“Me acabo de bañar, me agoté, pero bien, en lo que cabe”.



-Sábado 5 de Julio

“La vista la tengo súper cansada, no sé si será por la hepatitis, pero me tengo que poner lentes hasta para ver la tele”.



-Domingo 6 de Julio

“Me bañé... y no tienes idea de lo que me cuesta. Es como si me golpearan en el estómago y me arrancaran el alma desde lo más profundo. Como si me sacaran la vida entera”.

“Estoy medio mareada, voy a dejar el chat un rato, ¿OK?”.



-Martes Julio 8

“Me acaban de sacar análisis, estarán listos a la 1:00 PM, espero y me hayan bajado los niveles”.