Cruceristas no expresan temor por inseguridad en Mazatlán: CAPTA

MAZATLÁN._ A pesar de los hechos de violencia registrados en distintos sectores de Mazatlán, los turistas que llegan a bordo de cruceros no han manifestado de manera recurrente temor o preocupación por la situación de inseguridad, aseguró Gessiel Berenice Andrade López, directora del Centro de Atención y Protección al Turista.

La funcionaria señaló que los pasajeros que desembarcan en el puerto llegan principalmente interesados en conocer la ciudad, recorrer sus atractivos turísticos y vivir la experiencia de visitar México.

En lo que respecta a si los cruceristas cuestionan sobre los hechos de inseguridad o solicitan recomendaciones sobre lugares que deban evitar, señaló que este tipo de inquietudes no se presentan de manera frecuente.

“La realidad es que no. Tal cual de cuestionar, no, no hay un tema de temor o demás. Ellos siempre vienen con el tema de vivir una aventura, ellos vienen a la expectativa de conocer todo lo que es México”, comentó.

Andrade López consideró que la percepción de los visitantes también puede variar de acuerdo con su cultura y lugar de procedencia, detallando que incluso la presencia de elementos de Guardia Nacional y otras corporaciones en áreas turísticas no necesariamente genera temor entre los cruceristas.

Asimismo, señaló que por el contrario, es común observar que los visitantes interactúen con los elementos federales e incluso soliciten fotografías con ellos.

“Depende de cada cultura. De hecho aceptan muy bien a los chicos de Guardia Nacional, siempre interactúan mucho con ellos, se toman fotografías”, declaró.

La directora de CAPTA confirmó que participa en las mesas de seguridad donde se abordan diferentes situaciones relacionadas con la atención y protección de quienes visitan Mazatlán.

Además, expresó que existe comunicación constante con el Gobierno municipal y que parte de las acciones implementadas recientemente corresponden al reforzamiento de seguridad que se realiza de manera cotidiana.

“Trabajamos en conjunto con nuestra Presidenta, ella está muy atenta y siempre es la prioridad cuidar toda la atención y todo lo que brindamos aquí en Mazatlán”.

Añadió que la presencia de corporaciones federales en zonas turísticas también forma parte de las tareas de proximidad social, además de las labores propiamente preventivas.

En este sentido, mencionó que la incorporación de recorridos en bicicleta por parte de Guardia Nacional y Defensa Nacional permitirá mantener mayor presencia en puntos de concentración de visitantes.

Además, inormó que CAPTA mantiene un módulo de atención dentro de la terminal de cruceros, donde se brinda información sobre los sitios que pueden visitar y las actividades que pueden realizar durante su estancia.

Según Andrade López, la mayoría de las consultas que recibe el personal se relaciona con atractivos turísticos, opciones de recorrido y orientación general, más que con situaciones vinculadas con hechos delictivos.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que se mantendrá la coordinación con las diferentes autoridades para continuar con las acciones preventivas en los sectores de mayor presencia de visitantes durante la temporada alta de cruceros.