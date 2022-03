Cruz Roja espera realizar colecta para obtener recursos, si la pandemia lo permite

Después de que en el 2020 y el 2021 no se pudo realizar la Colecta Anual como tradicionalmente por la pandemia del Covid-19, la Delegación Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana está optimista de que en este 2022 sí se pueda realizar esta actividad de manera normal.

“Estamos muy optimistas en que este año sí podremos al menos hacer una colecta normal, claro, no depende de nosotros, nosotros estamos listos, preparados como lo estábamos en 2020 antes de iniciar, pero vamos a depender de lo que digan nuestras autoridades y respetaremos las decisiones de los semáforos epidemiológicos como venga”, dijo el Delegado en Sinaloa de dicha institución, Carlos Bloch Artola.

“Sin embargo, hemos estado haciendo gestiones con diferentes instancias de gobierno para que nos ayuden a ser el vehículo captador de fondos para seguir operando, en ese sentido, y hay que decirlo muy claro, siempre ha habido mucha apertura tanto de los municipios como de los gobiernos estatales porque a través de ellos podemos poner a veces un peso en el recibo de la Junta de Agua Potable, un peso en el recibo de algún trámite administrativo, depende de la capacidad que tenga cada municipio y donde sea más conveniente para ellos hacerlo de una manera más fácil”.

Precisó que para que la Cruz Roja Mexicana pueda operar en punto de equilibrio durante todo el año en Sinaloa necesita 115 millones de pesos y esa cantidad difícilmente se logra sin todos los apoyos ya mencionados, pero además con la suma de los esfuerzos de las actividades que se realizan en una colecta bien hecha, bien estructurada que no solamente no se ha tenido colecta, sino el tema de pandemia, además de lo que se atiende día a día ha dado una carga de trabajo adicional.

“Y no es una queja, lo hemos hecho a medida de nuestras posibilidades y con todo el profesionalismo que esto requiere, pero el tema de pandemia también nos hizo poner una ambulancia, sumarnos a los esfuerzos de la Secretaría de Salud por supuesto a nivel estatal y federal, y municipal, pero apegados a su programa”, continuó Bloch Artola en entrevista.”

Pero sí tuvimos que separar cierta parte del equipo para que fuera específicamente para atenciones Covid, que digamos no estaba en el guión, además de ello estuvimos haciendo más con menos, refiriéndome al personal porque hubo mucho personal que por cuestiones particulares y muy respetables además, me dijeron yo no entro, porque estaban cuidando a un adulto mayor dentro de la familia o porque prestaban sus servicios en otras instituciones de salud o porque tenían una enfermedad crónico degenerativa que también no son exentos a ello”, recordó.

Entonces para lo exponerse se retiraron mientras el tema de la pandemia estaba en su punto más álgido y ahorita ya se tiene otra vez básicamente el equipo completo puesto que siguen habiendo pandemia, pero las cepas que se han estado presentando no han sido tan agresivas como al principio.

“Hemos logrado sortearlo, como es bien sabido en Cruz Roja el servicio no es ilimitado y se cuida muy bien en cada punto que se va gastar un peso y a estos esfuerzos se sumaron muchas Empresas Socialmente Responsables que nos dieron su apoyo, los gobiernos municipales, el Gobierno estatal no nos ha dejado de la mano y sede nacional también, nuestra más alta autoridad dentro de la institución siempre nos ha apoyado con equipo y con todo lo que recaudaron a nivel nacional a través de empresas transnacionales y nacionales de gran calado”, reiteró.

Hizo un llamado a los empresarios y a la población en general a que en este 2022 apoyen a la Cruz Roja Mexicana que es una institución de asistencia privada, depende 100 por ciento de lo que la gente generosamente les dona.

“Y bueno, traemos un programa ahí que ya que lo logremos si es que así es lo estaremos anunciando y pretendemos que esta Cruz Roja además de seguir siendo el primer lugar en captación de fondos a nivel nacional consecutivamente sea la institución mejor equipada, mejor capacitada y en los mejores niveles a nivel nacional”, recalcó Bloch Artola.