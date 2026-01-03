Cruz Roja Mazatlán cerró 2025 con más de 7 mil 500 atenciones de emergencia

MAZATLÁN._ Con una alta carga operativa concluyó el 2025 la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, al registrar alrededor de 7 mil 500 atenciones de emergencias, reflejando un año particularmente activo para los cuerpos de auxilio en el puerto.

Según el reporte compartido por el coordinador de Socorros de la institución, Gabriel Moreno Ramírez, este balance anual confirma la creciente demanda impulsada por el constante crecimiento de la ciudad y el aumento de la afluencia de visitantes.

Moreno Ramírez destacó que, ante esta situación, las principales atenciones que se han brindado a lo largo de este año se han dividido en dos rubros, siendo uno los accidentes viales y otro la atención a personas con distintos padecimientos médicos.

“Las atenciones más comunes las dividimos en dos rubros principales, los accidentes viales y la atención a personas enfermas, principalmente con padecimientos como diabetes e hipertensión”, comentó.

En el caso de personas enfermas, el paramédico comentó que los principales padecimientos que se atendieron fueron hipertensión y diabetes, sobre todo en adultos mayores que requieren asistencia médica inmediata.

Sin embargo, el tema de mayor preocupación para el coordinador es en materia de accidentes de tránsito, donde los percances por motocicleta se encuentran en la cima de atenciones con cerca de 800 atenciones, mientras que los accidentes automovilísticos suman cerca de 500 casos.

“La diferencia es considerable, estamos hablando de cerca de 300 atenciones más en motociclistas, y es que el uso de equipo de protección personal no evita el accidente, ayuda a reducir la gravedad de las lesiones”, declaró.

Moreno Ramírez agregó que esta diferencia evidencia una problemática recurrente que continúa generando un alto número de intervenciones por parte de los cuerpos de emergencia.

En lo que respecta a las causas, señaló que los principales factores que originan estos incidentes son el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de alcohol o alguna otra sustancia y la falta de conciencia en materia de prevención.

“Muchas personas continúan manejando bajo los efectos del alcohol o sin respetar las normas de tránsito, y eso es lo que termina provocando los accidentes”, expresó.

En ese sentido, Moreno Ramírez comentó que el panorama para el 2026 no es alentador con respecto a la disminución de atenciones, pues tan solo el inicio de año tuvo un comienzo de manera intensa, pues desde las primeras horas del 1 de enero se atendieron al menos ocho emergencias de forma consecutiva, entre accidentes vehiculares y atenciones médicas.

Además, agregó que cada vez hay más conductores de motocicletas al ser una opción más económica y rápida para que los mazatlecos se puedan desplazar en la ciudad, aunque con un mayor riesgo al ser los conductores menos cautelosos.

“El panorama para 2026 se ve preocupante, ya que Mazatlán está en constante crecimiento y cada vez llega más gente de fuera, lo que incrementa la demanda de servicios de emergencia”, expresó.

Por tal motivo, el paramédico reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a conducir con responsabilidad, respetar la señalética vial y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir el número de emergencias atendidas por la Cruz Roja.