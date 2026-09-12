$!Cruz Roja Mazatlán enfrenta presión financiera por aumento de emergencias

La Cruz Roja Delegación Mazatlán atraviesa una etapa complicada en materia financiera debido al incremento en los servicios de emergencia.
Con este aumentó de servicios se incrementan los gastos para mantener la operación de ambulancias y hospital, informó María del Rosario Sánchez Carrillo, directora administrativa de la institución.
Explicó que actualmente la delegación atiende alrededor de 800 emergencias prehospitalarias al mes, principalmente a través de sus ambulancias, mientras que los servicios hospitalarios oscilan entre 350 y 400 mensuales.
“Estamos pasando por una etapa en la que los ingresos están complicados porque los gastos se nos han multiplicado mucho”, señaló.
Sánchez Carrillo indicó que la Cruz Roja opera mediante un presupuesto anual que se sostiene con donativos, colectas y diferentes actividades para recaudar fondos, sin embargo, el aumento en las emergencias ha elevado los costos de operación.
Entre los servicios que más se presentan actualmente se encuentran los accidentes de motocicleta, que calificó como “el pan nuestro de cada día”, además de atenciones relacionadas por hechos generados por la violencia.
La directora administrativa aseguró que pese a las dificultades económicas, la institución mantiene cubiertos los insumos necesarios para continuar brindando atención.
“No te digo que tenemos carencia en ese sentido porque tenemos que ajustar gastos en otros rubros para poder que todos esos insumos y demás que se necesitan para seguir atendiendo estén al día”, comentó.
La delegación cuenta con ocho unidades de emergencia y de acuerdo con Sánchez Carrillo, mantiene un parque vehicular en buenas condiciones. Dos ambulancias son prácticamente nuevas, una adquirida este año y otra el anterior.
El reto, agregó, también está en el personal necesario para operar las unidades, debido a que cada vez existen menos voluntarios y se requiere contar con más trabajadores remunerados.
Ante este panorama, hizo un llamado a la población a respaldar a la institución mediante donativos y la participación en las actividades de recaudación.
“Todo suma, hasta un pesito, poco a poco podemos hacer la diferencia”, expresó.
Entre las próximas actividades se encuentra el sorteo “Mil Amigos”, programado para el 17 de septiembre. Los boletos tienen un costo de 300 pesos y pueden adquirirse directamente en la delegación o con las damas voluntarias.
Los premios incluyen estancias en hoteles que fueron donadas por empresarios del sector y un cuadro realizado por un reconocido pintor mazatleco. Para noviembre también se contempla el tradicional desayuno prenavideño.
Crece grupo de Juventinos
En Cruz Roja Mazatlán también se busca fortalecer la participación de jóvenes mediante el programa de Juventinos.
Actualmente cuentan con 28 integrantes, algunos con hasta 13 años de permanencia en la institución.
Sánchez Carrillo señaló que más de 30 jóvenes se incorporarán a una nueva generación, con lo que prácticamente se duplicaría el número de participantes.
Los Juventinos tienen actividades principalmente los sábados y reciben a jóvenes de entre 14 y 25 años. No se requiere experiencia previa, sino disposición para ayudar y participar en las actividades humanitarias.
La directora administrativa destacó que varios de los jóvenes que forman parte del programa tienen la intención de continuar posteriormente como Técnicos en Urgencias Médicas (TUM).
“Nos llena de orgullo que continúen con nosotros y que pronto se sumen a las filas del TUM también, porque quieren seguir con la labor humanitaria de Cruz Roja”, dijo.