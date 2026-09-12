$!Cruz Roja Mazatlán enfrenta presión financiera por aumento de emergencias

La Cruz Roja Delegación Mazatlán atraviesa una etapa complicada en materia financiera debido al incremento en los servicios de emergencia.

Con este aumentó de servicios se incrementan los gastos para mantener la operación de ambulancias y hospital, informó María del Rosario Sánchez Carrillo, directora administrativa de la institución.

Explicó que actualmente la delegación atiende alrededor de 800 emergencias prehospitalarias al mes, principalmente a través de sus ambulancias, mientras que los servicios hospitalarios oscilan entre 350 y 400 mensuales.

“Estamos pasando por una etapa en la que los ingresos están complicados porque los gastos se nos han multiplicado mucho”, señaló.

Sánchez Carrillo indicó que la Cruz Roja opera mediante un presupuesto anual que se sostiene con donativos, colectas y diferentes actividades para recaudar fondos, sin embargo, el aumento en las emergencias ha elevado los costos de operación.

Entre los servicios que más se presentan actualmente se encuentran los accidentes de motocicleta, que calificó como “el pan nuestro de cada día”, además de atenciones relacionadas por hechos generados por la violencia.

La directora administrativa aseguró que pese a las dificultades económicas, la institución mantiene cubiertos los insumos necesarios para continuar brindando atención.