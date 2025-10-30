Cruz Roja Mazatlán invita a desayuno anual y bazar del 22 de noviembre

“Todos en alguna ocasión puede necesitar de la Cruz Roja”, así que Laura Gavica pidió ayudar en su desayuno anual y bazar del 22 de noviembre.

“Lo que queremos es que vayan a desayunar, acudan y puedan vender ofreciendo sus productos y servicios. El grupo musical que amenizará este evento será la ‘Flotilla del Ritmo’ del Sector Naval”, explicó.

El Voluntariado de Damas de Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán expuso del evento para recaudar fondos donde tendrán acceso a premios como los dos arcones navideños más cortesías con solo pagar a 400 pesos el desayuno y 500 pesos si alguien quiere participar con un stand de 30 disponibles en el bazar aprovechando que asistirán más de 800 asistentes.

Tere Gallo llamó a apoyar a la Cruz Roja aparte de la colecta.

“La colecta está abierta todo el año. Pero si hay gente que quiera donar algo para el bazar y limpiar su casa esta es la mejor oportunidad. Es una manera de apoyar a Cruz Roja. También invitar a quienes quieran ser voluntarias para la Cruz Roja”.

Por este motivo Laura Gavica, Tere Gallo de Gil, Laura Gavica y Diana Rice promueven desde ya el próximo Desayuno Anual 2025.