Cruz Roja retomará jornadas de apoyo comunitario en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con servicios médicos, odontológicos y diferentes acciones de asistencia social, la Cruz Roja Delegación Mazatlán retomará este sábado 15 de agosto sus jornadas de atención en la zona urbana del puerto, siendo la Colonia Urías la primera en la lista.

María del Rocío Sánchez Carrillo, coordinadora de Captación de Fondos de Cruz Roja Mazatlán, dio a conocer que estas actividades han ampliado su alcance, pues además de la atención médica ahora se busca acercar otros servicios que pueden resultar difíciles de obtener para familias en condiciones vulnerables.

“Son las jornadas médicas, que en realidad ya nos salimos un poquito de lo médico y estamos abarcando más. Tenemos la primera el 15 de agosto, va a ser en la Colonia Urías”, comentó.

Sánchez Carrillo señaló que durante la jornada se contará con la participación de médicos generales y odontólogos, además de ofrecer cortes de cabello y orientación jurídica.

Además, explicó que un abogado brindará asesoría a quienes necesiten orientación para realizar diferentes gestiones y trámites, incluidos temas relacionados con testamentos.

“Vamos a llevar un abogado para que le ayude a la gente, orientándola en gestiones de trámites, lo que son testamentos y cosas así, porque hay veces que la gente no tiene acceso a eso o tiene completo desconocimiento”, dijo.

A estos servicios se sumará la participación de un veterinario, con lo que Cruz Roja busca ampliar la atención no solamente a las necesidades de las familias, sino también de sus animales de compañía.

Por su parte, las Damas Voluntarias de Cruz Roja también participarán en la jornada mediante acciones de asistencia social, entre ellas la entrega de paquetes de ropa destinados principalmente a familias que han resultado afectadas por las recientes lluvias.

La coordinadora explicó que la institución ya realizó una primera entrega de apoyos; sin embargo, continuarán distribuyendo prendas aprovechando los donativos que recibe el bazar de Cruz Roja.

“Vamos a ir acompañados de las Damas Voluntarias, que van a hacer labor social y van a llevar paquetes de ropa para los damnificados, pues ahora con las lluvias ya hicimos una primera entrega, pero sabemos que eso nunca sobra”, declaró.

“Vamos a llevar ropa precisamente del bazar. Estamos aprovechando el bazar que tenemos, donde nos hacen donativos, donde escogemos ropa y hacemos paquetes familiares”.

Asimismo, la Coordinación de Juventud también formará parte de la jornada con actividades educativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la colonia, con la finalidad de acercarlos al trabajo que realiza Cruz Roja y ofrecerles alternativas de convivencia y participación social.

“Tratamos de acercarlos a Cruz Roja, alejarlos un poquito de las calles, de los vicios y demás, enfocándolos a una actividad altruista, como es lo que hacen los juventinos de Cruz Roja”, expresó Sánchez Carrillo.

La jornada del sábado 15 de agosto en la colonia Urías marcará el regreso de este programa, mediante el cual Cruz Roja Mazatlán busca llevar directamente a las colonias servicios de salud, orientación y asistencia social.