MAZATLÁN._ Como cualquier ciudadano el ex Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres o algún otro ex servidor público puede hacer presencia en los desfiles del Carnaval, ya corresponde a las autoridades judiciales determinar si encuentran responsabilidad en los procesos en su contra, manifestó el Presidente Municipal Édgar González Zataráin.

Además que se esperan recuperar los 60 millones de pesos que se dieron de anticipo por el contrato de 400.8 millones de pesos para adquisición de luminarias que fue rescindido.

“Como cualquier ciudadano cada quien puede hacer presencia, no pasa nada, yo creo que muchos ex alcalde han de haber estado por acá, o ex diputados, es normal, en lo particular yo digo que es normal porque es la fiesta de los mazatlecos”, añadió González Zataráin.

Agregó que en el caso de los procesos que se siguen al ex Alcalde Benítez Torres corresponderá a la autoridad judicial determinar lo procedente.

“Ya el otro tema ya es otra cosa, pero ya cada quien hace lo que quiere con su vida, entonces en lo particular yo respeto mucho eso”, continuó.

La tarde del pasado domingo Benítez Torres fue captado en video disfrutando, junto con un grupo de personas que lo acompañaban, desde un hotel ubicado en la Avenida del Mar, del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Benítez Torres es procesado como probable responsable de desempeño irregular de la función pública por seis contratos de asquisición directa de luminarias a la empresa Azteca Lighting por 600 millones de pesos en total y otro por la compra de vehículos para rifarse el Día de las Madres durante el primer año de su segundo trienio como Alcalde.

El Presidente Municipal sustituto expresó que se lleva un buen proceso para recuperar los 60 millones de pesos que se dieron como anticipo en el contrato para la adquisición directa de 2 mil 139 lámparas led a Azteca Lighting, que fue rescindido.

“Ya llevamos buen proceso, ellos metieron un recurso, les ganamos en la primera instancia donde se nos da como válido la rescisión del contrato, se van a un recurso de revisión, estamos esperando el resultado, el resolutivo del recurso de revisión y con eso ya prácticamente pasaríamos nosotros a exigir la devolución, en cualquier momento puede darse, todavía no hay fecha, pero puede darse en cualquier momento, ojalá y sea muy pronto para que ya de una vez procedamos nosotros a la búsqueda de la devolución de los 60 millones de pesos y poderlos reutilizar o utilizar en algo en beneficio de la ciudad”, continuó.

“En el alumbrado ya le estamos avanzando, quizá sea en otra cosa, pero que muy pronto estoy seguro habrá buenas noticias en ese sentido, va bien, va por buen camino, ganar la primera instancia para nosotros fue muy importante que nos den el reconocimiento que las cosas las hicimos bien con la rescisión del contrato”.