Cuando la opacidad gobierna la ciudad no avanza: OCM

Tras manifestar que cuando la opacidad gobierna la ciudad no avanza, el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, llamó a la ciudadanía a hacer más por la transparencia en las labores del Gobierno Municipal.

“El 2025 nos dejó claro que los mayores retos en la ciudad no está en lo que falta por anunciar, sino en lo que falta por transparentar, ejecutar y permitirnos vigilar”, añadió Rojo Navarro en el podcast del capítulo especial transmitido el pasado jueves donde se analizaron los 10 temas que a juicio de este organismo ciudadano fueron los más comentados en el año que está por terminar en el Gobierno de Mazatlán.

“Vimos programas sin reglas públicas, proyectos que no llegaron a obra, juicios que se perdieron por improvisación, compras que no se pagaron, presupuestos diseñados a espaldas de la gente y consejos ciudadanos que observaron en silencio lo que debieron cuestionar en voz alta”.

En el podcast en el que también participaron la directora de Proyectos y Vinculaciones Estratégicas y el titular de Comunicación y Enlace del OCM, Sheila Arias y Misael Reyes, respectivamente, agregó que lo preocupante no es tener problemas porque todas las ciudades lo tienen, lo preocupante es normalizar que se resuelvan sin la ciudadanía.

“Lo preocupante no es tener problemas porque todas las ciudades lo tienen, lo preocupante es normalizar que se resuelvan sin la ciudadanía, porque cuando la opacidad gobierna la ciudad no avanza, solo se administra el estancamiento”, continuó.

“Desde el Observatorio Ciudadano de Mazatlán lo decimos con claridad, lo público debe de ser público en diseño, debate y darlos y el gobierno debe de rendir cuentas no cuando se le aplauda, sino cuando se le cuestione y hoy el llamado no es para las autoridades, es para la gente, una ciudad que no participa en su presupuesto, que no vigila sus contratos y que no exige su información es una ciudad a la que otros le escriben el futuro”.

Recalcó que Mazatlán merece más que promesas, merece verdad pública, por lo que pidió a la ciudadanía informarse, cuestionar, participar, exigir, involucrarse porque la corrupción no se combate con discursos sino con ciudadanía organizada y activa, este municipio aún está a tiempo de cambiar el rumbo, pero el tiempo de no participar ya pasó, ahora toca el de actuar.

“Y lo digo a pesar de que conozco que la ciudadanía mazatleca es una ciudadanía muy involucrada, una ciudadanía que pregunta mucho, que cuestiona mucho, que solicita mucha información, pero necesitamos ser más, todavía ser más”, reiteró el director del OCM.

Entre los temas que se trataron se encuentran la falta de pago de la compra de cerca de 20 millones de pesos en medicamentos para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” a finales del 2034, las demandas perdidas del Ayuntamiento de Mazatlán que tan solo en el 2024 se le destinaron 120 millones de pesos, consejos que no se ve que trabajen como el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el programa Maz Bachetón del que no se han transparentado sus reglas de operación, entre otros.