$!‘Cuando un anciano se queda solo, se tiene que intervenir con el amor’

MAZATLÁN._ A sus 15 años cuando unos peregrinos tocaron su puerta, Inés Quintana Gómez no imaginaba que esa visita cambiaría su vida, luego de una charla, ella decidió vivir bajo las leyes de Dios y la religión, y hoy hasta sus 83 años lo sigue haciendo, dando amor a los abuelitos que viven en el Asilo La Inmaculada.

Este centro cuenta de momento con 27 personas de la tercera edad, pero tiene un cupo para 32; los trabajadores del lugar que son 12, explican que el asilo sobrevive de las aportaciones, así como de los apoyos que se de les dan a los adultos mayores, las pensiones del Bienestar.

Sor Inés, como se hacen llamar a las hermanas de la religión católica, menciona que apenas tiene un año y nueve meses como directora del asilo, pero que toda su vida de ha abocado a ayudar a los más necesitados, siendo para ella, los niños y los ancianos, los que más suelen necesitar de un apoyo.

“Nosotros tenemos un fundador, que es el padre Santiago Guzmán, y él dedicó su vida a servir y hacer que los pobres tuvieran un lugar digno en la sociedad, y él nos inculcó eso, que los niños abandonados y los ancianos abandonados son nuestra prioridad”, comparte. La madre comparte que algo primordial en el asilo que está ubicado en la calle 5 de mayo en Mazatlán, es darle un trato digno a los abuelitos que están en el centro, respetarlos, cuidarlos, tratarlos con empatía, pero sobre todo, amor.

“Es en ese momento cuando el anciano se queda solo, en el que nosotros debemos intervenir, no solamente con los cuidados materiales, sino que esos cuidados materiales tienen que llevar la paciencia la dulzura, el interés, el respeto por estas personas, no porque son viejos o abandonados, son menos dignos de ser servidos”. “Considero que la atención de los ancianos aquí, es personalizada, aunque es un grupo grande, conocemos las necesidades de cada uno, por qué se disgustan, qué necesitan, cuál comida les hace daño, si no quieren platicar sabemos el motivo, a quién le gusta jugar al dominó, a quién le gusta rezar, todo eso”.

En estas épocas decembrinas, de Navidad o fin de año, a muchos adultos mayores les llega la tristeza, la soledad y los recuerdos de lo que nunca fue, o ya no es, dado que hay quienes han perdido a muchos familiares, para la directora del asilo es importante respetar a quien quiera mantenerse en soledad, pero lo que les toca a ellos, es poner todo sobre la mesa para que vean que se les dará todo el amor posible en dado caso que quieran recibirlo. Para la Cena de Navidad dieron pavo, pero normalmente llegan muchos donativos a fin de año, mismos que durante la pandemia disminuyeron, pero que ahora se están regularizando.

Hay abuelitos como Alba Patricia, de 77 años, que no tiene familia, nunca se casó y nunca tuvo hijos, no tiene quién la pudiera apoyar en su vejez, ella comparte que quisiera salir del asilo, ya que a pesar que no tiene dónde estar y quién la acompañe, no le gusta estar encerrada, aunque de vez en cuando una prima de ella la visita y se van al mercado a caminar.

Sor Inés comenta que hay casos peores que los de Alba, hay quienes de plano no les queda nadie, pero eso no es un motivo para no darles las mejores atenciones posibles. “Algunos tienen familia, pero tener familia no quiere decir que la familia se ocupe de ellos, tienen cinco hijos por ejemplo, uno está en México, otro en Culiacán, otro no quiere saber nada de él, otro está enfermo, el otro no tiene trabajo, no tiene casa ¿tiene necesidad ese abuelo sí o no? claro que sí, consideramos cada caso como único”, menciona.

Otro abuelito es don Vicente Gil Mayorquín, de 87 años, quien platica que tiene cerca de dos meses en el asilo, dice que el lugar le gusta, se casó, tuvo cuatro hijos, pero ya eran difíciles los cuidados para él en su casa, por ende, llegó al asilo y su familia lo suele visitar con regularidad.

Vicente es de los pocos que tienen familia que continuamente los visiten, también está Froylán, un asiduo lector de Noroeste, que ya charlando, nos pidió que le lleváramos el periódico, desde noviembre dice que no le llega, nos regañó por ello.