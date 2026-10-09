$!Cuarta Región Naval activa el Plan Marina en su Fase de Prevención ante la amenaza del huracán Simon en Sinaloa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que se activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Sinaloa, ante la posible afectación del huracán Simon. Este Mando Naval, junto con Topolobampo y sus Bases de Operaciones desplegadas en el Estado de Sinaloa, mantiene al personal, vehículos, embarcaciones y equipo especializado preparados para brindar auxilio inmediato a la población en caso de requerirse.

En esta fase, la Armada de México implementa medidas orientadas a evitar o mitigar los daños a la vida humana, bienes e infraestructura pública. Para ello, se efectúan reuniones de coordinación continua con los Consejos Estatal y Municipales de Protección Civil con el fin de verificar la operación de refugios temporales, identificar zonas susceptibles de inundación o cortes carreteros, y coordinar con las Capitanías de Puerto el cierre preventivo de la navegación marítima. "Simon" se mantiene como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson desplazándose frente a las costas de Jalisco y Colima, su circulación ocasiona lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco y Colima, además de vientos fuertes y oleaje elevado.