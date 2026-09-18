Cuatro asesinatos en una jornada en Mazatlán no pueden minimizarse: SSPM

MAZATLÁN._ Cuatro personas fueron asesinadas en distintos hechos durante la jornada del jueves en Mazatlán, entre ellas una mujer atacada dentro de un domicilio, dos hombres en la zona de El Toreo y otra persona en la sindicatura de Villa Unión, confirmó Gabino Ulises Jacobo Guerrero, Secretario de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario señaló que ninguno de estos casos puede minimizarse y que las autoridades investigadoras ya trabajan para esclarecer las circunstancias de las agresiones, incluida la posibilidad de que una de las víctimas de El Toreo haya sido alcanzada de manera colateral.

“Por ahí se supo que probablemente había una víctima colateral, que sería el muchacho de la motocicleta que venía de su trabajo para desempeñarse como cocinero, y el del vehículo probablemente haya sido el ataque directo, pero eso está en manos de las investigaciones”, comentó.

El titular de la SSPM aclaró que esta versión todavía no puede considerarse definitiva, pues corresponderá a la autoridad investigadora determinar si el motociclista fue alcanzado de manera circunstancial o si también era uno de los objetivos de la agresión.

Sobre el resto de los casos, indicó que una mujer fue atacada a balazos dentro de una vivienda, mientras que el homicidio reportado en Villa Unión también fue atendido por las corporaciones de seguridad y turnado a las autoridades responsables de realizar las investigaciones.

“Como decimos, no podemos minimizar los hechos que están ocurriendo aquí en el municipio y, efectivamente, se reportaron cuatro homicidios dolosos”, declaró.

En lo que respecta al cuarto homicidio, fue reportado en la sindicatura de Villa Unión. Jacobo Guerrero indicó que las corporaciones de seguridad también atendieron ese caso, aunque no proporcionó mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las condiciones en las que ocurrió la agresión.

Los hechos se registraron mientras en Mazatlán continúan los despliegues de seguridad y los patrullajes coordinados entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Sin embargo, a pesar a esta presencia operativa, el Secretario reconoció que los cuatro asesinatos representan acontecimientos graves que deben investigarse individualmente.

Insistió en que serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer las circunstancias, los posibles móviles y las responsabilidades correspondientes.



Refuerzan vigilancia en Villa Unión ante incidencia de homicidios

Ante la incidencia de homicidios registrada en Villa Unión, Jacobo Guerrero informó que la SSPM mantiene un operativo especial en esta sindicatura, explicando que el grupo de reacción realiza patrullajes constantes desde la mañana, particularmente en las inmediaciones de una gasolinera, donde se han registrado varios hechos de alto impacto.

“Desde la mañana están realizando patrullajes en Villa Unión y permanecen hasta la hora del cambio de turno y el turno que entra continuará con los recorridos, ya que Villa Unión presenta una incidencia de homicidios, especialmente en las inmediaciones de una gasolinera”, manifestó.

“Se están efectuando recorridos constantes con este grupo en la sindicatura. Por el momento lo tenemos operando en esa área”.

De esta forma, el Secretario aseguró que los patrullajes se mantendrán de manera permanente y con relevo de turnos para reforzar la presencia policial en Villa Unión.

Sin embargo, aclaró que el esclarecimiento de los homicidios dependerá de las investigaciones ministeriales, mientras la SSPM concentrará sus esfuerzos en prevenir nuevos hechos violentos y proteger a la población de la sindicatura.