$!Cuatro expertos internacionales analizan en Mazatlán la situación del turismo

En el evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán participan los expertos Rodrigo Esponda Cascajales, Rodolfo López Negrete Coppel, Hazael Cerón Monroy y Eduardo Chaillo, Ortiz.

Cuatro expertos internacionales analizan en Foro de Turismo organizado en Mazatlán la situación que presenta este sector económico en México y el mundo que tiene varias oportunidades de crecimiento.

Ante decenas de dirigentes de agrupaciones del sector turístico y empresarias de Mazatlán e invitados en un salón del Centro de Convenciones, exponen modelos de éxito cada uno desde su experiencia en las áreas turísticas es que se desempeñan.

Por ejemplo, en el Foro la Gestión Turística Frente al Espejo, Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, expuso el crecimiento que ha tenido el destino turístico de Baja California Sur en los últimos 10 años donde se busca no tanto la cantidad sino la calidad.

Chaillo Ortíz expuso que es importante la seguridad en sus diferentes rubros y escuchar a los mercados para tratarlos como a ellos les gusta.

El evento se realiza tras el impacto que ha generado la crisis de seguridad en Sinaloa en el rubro turístico y a los diferentes sectores y qué hacer para salir adelante.