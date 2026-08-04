Cuatro muertos en menos de 14 horas por dos ataques armados en Mazatlán, pese al blindaje de seguridad

MAZATLÁN. _ A pesar del fuerte despliegue de seguridad en este puerto, cuatro personas fallecieron en menos de 14 horas víctimas de dos ataques a balazos en el Centro de la Ciudad y en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5.
El primer ataque se reportó cerca de las 17:30 horas frente a un taller de motocicletas ubicado entre las calles Constitución y Teniente José Azueta, a unas tres cuadras de las plazuelas Machado y República, en la zona centro de Mazatlán, una de las áreas más visitadas por turistas en la actual temporada vacacional de verano.
De acuerdo con la información proporcionada de manera pública, dos motociclistas que se encontraban frente a dicho taller fueron atacados a balazos por personas previstas con armas de fuego, dejándolas sin vida en el lugar, en tanto que los responsables huyeron con rumbo desconocido.
Mientras que cerca de las 21:00 horas del mismo lunes personas que viajaban en un automóvil sedán, blanco, interceptaron a una pareja que viajaba en una camioneta de redilas, tipo ganadera, entre las calles Río Pánuco y Río El Fuerte, del Fraccionamiento Pradera Dorada 5, disparándoles con armas de alto poder.
El conductor de la camioneta murió en el lugar, mientras que la mujer fue auxiliada por parámetros que la trasladaron al Hospital General, donde cerca de las 7:05 horas de este martes se reportó su fallecimiento por las heridas que sufrió.
Los ataques ocurrieron a pesar de que en las diferentes colonias y fraccionamientos se presenta fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y corporaciones policiales.
El despliegue que incluye soldados a pie y en tanquetas se lleva a cabo incluso en el Centro de la Ciudad en las dos últimas semanas.