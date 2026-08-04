Cuatro muertos en menos de 14 horas por dos ataques armados en Mazatlán, pese al pese al blindaje de seguridad

MAZATLÁN. _ A pesar del fuerte despliegue de seguridad en este puerto, cuatro personas fallecieron en menos de 14 horas víctimas de dos ataques a balazos en el Centro de la Ciudad y en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5.

El primer ataque se reportó cerca de las 17:30 horas frente a un taller de motocicletas ubicado entre las calles Constitución y Teniente José Azueta, a unas tres cuadras de las plazuelas Machado y República, en la zona centro de Mazatlán, una de las áreas más visitadas por turistas en la actual temporada vacacional de verano.

De acuerdo con la información proporcionada de manera pública, dos motociclistas que se encontraban frente a dicho taller fueron atacados a balazos por personas previstas con armas de fuego, dejándolas sin vida en el lugar, en tanto que los responsables huyeron con rumbo desconocido.