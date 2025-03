Cuauhtémoc Blanco debió haber tomado licencia para solucionar su caso y no involucrar al Congreso: Tere Guerra

MAZATLÁN._ Luego de la presunta acusación de intento de violación y apoyo que recibió el Diputado Cuauhtémoc Blanco por parte de la bancada de Morena, la Diputada Local, Teresa Guerra, opina que el ex futbolista debió tomarse una licencia para resolver sus problemas y luego volver.

Señaló que el haber involucrado al Congreso en su caso, no es favorable para las mujeres que mostraron su apoyo, pues esto generó mucha controversia en su partido y en como lo ven los mexicanos más de allá de los moral y lo político.

“Yo creo que no deja de ser allá una arena como más politizada. Entonces creo que lo más sano era que el diputado hubiese pedido licencia. Si no tiene nada que ocultar, debió haber enfrentado su proceso y luego regresar, ya que el involucrar a todo el Congreso en eso, creo que para la causa de las mujeres no ayuda mucho”, indicó Guerra Ochoa.

La Diputada declaró que en sus años de trabajo con mujeres que han sufrido violencia, siempre la hará confiar en la palabra de las víctimas, ya que como lo ha centrado este Gobierno, deben estar del lado de las mujeres. Mencionó que apoya esta nueva iniciativa de Morena para que los fueron no intervengan en alguna denuncia de este tipo.|

“Yo siempre creo en las víctimas. Digo, seguramente las Diputadas Federales tendrán las razones, no me ha tocado conversar con ellas, pero creo que desde que hemos atendido, y yo he trabajado mucho con víctimas, aprendí a no dudar de lo que dicen las mujeres. Debemos de estar siempre del lado de las mujeres”.

“A reserva de conocer con mayor detalle qué fue; yo creo que por otra parte, pues está bien lo que Morena también presentó, que fue una propuesta para quitar los fueros, para que nunca nadie más escude en eso y quiera esconderse en su fuero para de alguna manera usarlo como una autoprotección en caso de un violentador”.

Añadió que aunque no ha hablado con la Diputadas Federales que respaldaron a Cuauhtémoc Blanco, entiende que deben tener sus razones; no obstante, recalca que va a continuar del lado de la víctimas hasta que se esclarezca la situación.

“Será una iniciativa que espero se apruebe pronto de más alcance para efecto de quitar fueros, incluso quitar los fueros a nivel Estado y a nivel federal. Y bueno, no he platicado con las diputadas, pero yo en lo particular, mi opinión es que debemos de confiar en lo que dicen las mujeres y debemos sobre todo de creerle a las víctimas”.