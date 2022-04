$!Cuauhtémoc Cárdenas urge a la 4T atacar rezago económico, pobreza e inseguridad en México

Sobre dicha administración federal, añadió que se tendría que hacer un análisis amplio y él no lo haría en este momento.

Con relación a la recién rechazada Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, manifestó que es necesario discutir primero hasta dónde o qué es lo que tiene qué reformarse, y ese diálogo no se dio.

“Creo que es necesario discutir, primero hasta dónde o qué es lo que tiene qué reformarse, y me parece que ese diálogo faltó, no sabemos qué viene, pero me parece que está pendiente tener un diálogo amplio tanto técnico como político, está pendiente una discusión también de un amplio programa de inversiones para modernizar todo el sector eléctrico y a partir de ahí vamos a ver qué sigue”, continuó el también ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Ante la postura del Presidente de la República y los Diputados de Morena, de tachar a los legisladores que votaron en contra de dicha reforma como “traidores a la patria”, dijo que cada quién es libre de pensar como quiera.