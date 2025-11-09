$!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán

MAZATLÁN._ Mantas con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán fueron colocadas la madrugada de este domingo en todos los puentes peatonales de la ciudad.

La instalación inició en punto de las 06:00 horas, en el marco de un evento ciclista que convocó este 9 de noviembre a autoridades en el puerto, como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.