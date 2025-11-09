Mazatlán
|
Desapariciones

Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán

Desde las primeras horas del domingo, un colectivo buscador colocó fichas de desaparecidos en todos los puentes de la ciudad para visibilizar los casos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2025 07:42
09/11/2025 07:42

MAZATLÁN._ Mantas con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán fueron colocadas la madrugada de este domingo en todos los puentes peatonales de la ciudad.

La instalación inició en punto de las 06:00 horas, en el marco de un evento ciclista que convocó este 9 de noviembre a autoridades en el puerto, como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán

Las mantas fueron colocadas en ambos costados de la estructura de cada puente peatonal, con la intención de que sean visibles para los automovilistas en cualquier sentido.

Tienen grabadas números telefónicos y cuentas de redes sociales del Colectivo de Buscadoras “Por las Voces Sin Justicia”, donde se puede enviar cualquier información que ayude a la localización de las personas desaparecidas.

  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
  • $!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán
#Desaparecidos
#Manifestación
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube