$!Cuelgan mantas de desaparecidos durante visita de Rocha Moya a Mazatlán

MAZATLÁN._ Mantas con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán fueron colocadas la madrugada de este domingo en todos los puentes peatonales de la ciudad.
La instalación inició en punto de las 06:00 horas, en el marco de un evento ciclista que convocó este 9 de noviembre a autoridades en el puerto, como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las mantas fueron colocadas en ambos costados de la estructura de cada puente peatonal, con la intención de que sean visibles para los automovilistas en cualquier sentido.
Tienen grabadas números telefónicos y cuentas de redes sociales del Colectivo de Buscadoras “Por las Voces Sin Justicia”, donde se puede enviar cualquier información que ayude a la localización de las personas desaparecidas.