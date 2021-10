Cuén acusa a ‘El Químico’ Benítez de darle la espalda al PAS; hay un desdén de su parte, afirma el líder pasista

Luis Guillermo Benítez Torres le está dando la espalda al Partido Sinaloense, hay un desdén de su parte, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostuvo que en Mazatlán no se ha actuado de buena manera, políticamente hablando, y ahora con la alianza que hizo Morena con el PAS para las elecciones del 2021, Ahome, con Gerardo Vargas Landeros, está cumpliendo con los acuerdos, no así Luis Guillermo Benítez Torres.

“Siempre se ha actuado mal y en lo político no es la excepción. Aquí cabe señalar que en Ahome se está trabajando bien, que el PAS ya está contemplado para estar presente en la próxima administración y el compromiso nuestro es trabajar para que Vargas Landeros sea el mejor presidente de Ahome”, sostuvo.

“Fue el PAS quien le brindó la oportunidad a El Químico Benítez para poder que se reeligiera, dado que no podía ser de otra manera, es decir no tenía otro camino, sin embargo, lo que hoy tenemos de esta persona es un desdén hacia la gente del PAS”, añadió.

Cuén Ojeda también habló sobre la posibilidad de ocupar un lugar en el Gabinete de Rubén Rocha Moya, Gobernador electo del Estado. Sostuvo que aún es algo que se está analizando, no hay nada seguro.

“Yo creo que en los próximos días se hará una evaluación del doctor Rubén Rocha Moya acerca de donde debo estar, hay una valoración de nosotros como pasistas para ver cual es el mejor camino que debemos de tomar, lo que sí es seguro que vamos a trabajar para que el doctor Rubén Rocha Moya sea el mejor gobernador del estado de Sinaloa”, puntualizó.

El líder pasista, dijo también que espera que los daños por el Huracán Pamela sean menores, que no haya daños fuertes derivado de este fenómeno meteorológico.