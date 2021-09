Cuén formará parte del Gabinete, Higuera se quedará donde está y Rosa Elena podría ‘revivir’: Rocha Moya

MAZATLÁN._ Aunque mucho se ha especulado sobre ello, finalmente es un hecho que Héctor Melesio Cuén Ojeda formará parte del Gabinete de Rubén Rocha Moya en el Gobierno del estado.

Así lo confirmó el Gobernador electo de Sinaloa dentro de un restaurante de Mazatlán, donde se entrevistó con el presidente del Partido Sinaloense y ex Alcalde de Culiacán.

“Héctor es uno de los más probables, estuve platicando ahorita con él, pero él va a estar en el gabinete. No tengan duda. Pero necesito ajustar las cosas”, expresó cuando los medios de comunicación le preguntaron por el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Uno de los rumores que cobró más fuerza es que Cuén Ojeda sería el próximo Secretario de Salud de Sinaloa o el Secretario de Educación Pública y Cultura, aunque hasta ahora ningún cargo ha sido confirmado.

A Rocha Moya también se le preguntó por Alejandro Higuera Osuna, quien fue su coordinador de campaña y actualmente es secretario particular; sobre él se ha rumoreado que podría ser el próximo Secretario de Turismo, el Secretario de Gobierno o el Secretario de Educación Pública y Cultura.

-¿Alejandro Higuera se queda donde está?

“Sí, eso es lo que tiene, salvo que no lo quiera y se vaya. Alejandro es un hombre que aprecio mucho, ahí está la secretaría por lo pronto, no es cualquier cosa ser secretario particular del Gobernador, él me sirve mucho, es un hombre que tiene mucho oficio político. Ahí puede estar. Por lo pronto eso es lo que tiene, no pienso quitarlo de ahí”.

-También se escuchaba el nombre de Rosa Elena Millán.

“Sí, la quiero invitar pero no como cabeza del gabinete, la quiero invitar para que tenga alguna posición ahí, ojalá que lo aprecie, es una mujer que tiene mucha experiencia en la función pública y quiero además atenderla porque sé que es una mujer que vive de su trabajo, no ha atesorado riquezas. Necesita su trabajo para mantener a su familia”.