Cuerpos de dos hermanos de Culiacán hallados en Villa Unión ocurrió hace un mes

Fue hace más de un mes que fueron localizados los cuerpos de dos hermanos de Culiacán en inmediaciones de la sindicatura de Villa Unión, pero apenas en días recientes fueron identificados por la Fiscalía General de Sinaloa, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Cuando se encuentran algunos cuerpos por cualquier búsqueda que se tenga no es en lo inmediato que se dá a conocer, sino hasta que se hacen todas las pruebas, al parecer ellos ya tienen más de un mes que se localizaron, pero apenas se tiene la información de quiénes se tratan, es realmente el dato que se tiene, no hay de que se acaban de encontrar”, añadió Ríos Pérez.

En entrevista este lunes tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, que se realizó en este puerto, agregó que como muchas personas que son encontradas tienen que pasar por todas las pruebas que la misma FGES tiene la obligación de hacer para que sea una información en firme y ha sido el caso de estas dos personas.

“Hizo un comentario la Fiscalía de la fecha que fue (el hallazgo) y más menos una intermediación de poblados, pero no un lugar exacto, como es una nota para ellos ya de tiempo, sino lo importante para ellos es que es una información reciente de ,la identificación, hace más de un mes que los localizaron, creo que yendo para Villa Unión, para el lado de Escamillas, para esos rumbos, para aquel lado, en la zona rural”, continuó Pérez Ríos.

“Lo que pasa es que el procedimiento es reciente, al parecer tiene un par de días que ya tuvieron la notificación (de la identidad de estas dos personas)”.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente, los cuerpos identificados son de los hermanos Arlin Angélica y Miguel Ángel Sánchez López, de los que se desconocía su paradero desde el pasado 2 de junio cuando se les vio por última vez en el Municipio de Mazatlán.

De acuerdo con versiones extraoficiales, dichas personas fueron interceptadas por un grupo armado en Mazatlán y desde entonces se desconocía su paradero.

Fue este lunes 13 de julio cuando la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundió la ficha de búsqueda de Arlin Agélica Sánchez López, informando que fue localizada sin vida y de ella se desconocía su paradero desde el pasado 2 de junio cuando fue vista con vida la última vez en el municipio de Mazatlán.