$!Cuesta de septiembre deja un domingo con escaso turismo en Mazatlán

El mes de septiembre había dejado algunos fines de semana con una afluencia moderada de visitantes para Mazatlán, este domingo se pudo ver una escasa asistencia de turismo en zonas emblemáticas como Centro Histórico, Paseo Claussen, Olas Altas y la zona del Faro Mazatlán.

Asimismo, Avenida del Mar tampoco registró gran movimiento durante la mañana y mediodía, ya que se divisaron pocos razers y personas en scooter paseando por la ciclovía; lo cual pudo deberse a la temperatura de 32 grados centígrados y sensación térmica que alcanzó hoy los 38 grados.

No obstante, Playa Norte fue la zona con más afluencia este día, pues algunos grupos de visitantes se concentraron en la velaria principal; mientras que otros disfrutaron de las playas mazatlecas a la altura del Monumento al Pescador y Pinitos, lugares que generalmente concentran al turismo.