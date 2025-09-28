$!Cuesta de septiembre deja un domingo con escaso turismo en Mazatlán

El mes de septiembre había dejado algunos fines de semana con una afluencia moderada de visitantes para Mazatlán, este domingo se pudo ver una escasa asistencia de turismo en zonas emblemáticas como Centro Histórico, Paseo Claussen, Olas Altas y la zona del Faro Mazatlán.
Asimismo, Avenida del Mar tampoco registró gran movimiento durante la mañana y mediodía, ya que se divisaron pocos razers y personas en scooter paseando por la ciclovía; lo cual pudo deberse a la temperatura de 32 grados centígrados y sensación térmica que alcanzó hoy los 38 grados.
No obstante, Playa Norte fue la zona con más afluencia este día, pues algunos grupos de visitantes se concentraron en la velaria principal; mientras que otros disfrutaron de las playas mazatlecas a la altura del Monumento al Pescador y Pinitos, lugares que generalmente concentran al turismo.
La poca afluencia de visitantes en Mazatlán este fin de semana llega en la cuesta de septiembre y vísperas de octubre, las cuales generalmente son de “vacas flacas” para todos los negocios. Esto pese a que apenas el jueves hubo una gran concentración de personas en el malecón por el concierto de Pancho Barraza.
Sobre este concierto, la directora de Turismo Estatal, Mireya Sosa Osuna, comentó que son estás acciones las que pueden ayudar a demostrar que la ciudad se encuentra en buen momento pasa seguir recibiendo turistas, ya que la expectativa de fin de semana tiene buena pinta.
“(Estos eventos) Son para que el mundo vea que Mazatlán está perfecto, que tenemos muchos visitantes turistas y de eso se trata, de que pasen momentos en la ciudad. En Los Mochis estuvo Chayanne, así que ha sido una semana de conciertos de artistas en los dos municipios”, dijo Sosa Osuna.