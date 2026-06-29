Cuestiona dirigente del PAN licencia anticipada de Estrella Palacios y declaraciones de Alcaldesa provisional

Con un mensaje claro de indignación, la dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas, criticó la licencia solicitada por la Alcaldesa Estrella Palacios para registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Morena, pues considera que deja al municipio en un momento complicado para anteponer su aspiración político.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de la presidenta municipal provisional y ex Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, quien en su primer día al mando reconoció ante los medios de comunicación que apenas iba a ponerse a estudiar para conocer la situación del municipio

“Hemos sido noticia este fin de semana de muchos acontecimientos y sin duda alguna, lo ocurrido en Mazatlán es una muestra más de que para Morena lo importante no es gobernar, sino hacer campaña”, expresó Barajas Cortés.

“Reprobamos la licencia de la Alcaldesa Estrella Palacios en un momento tan complicado para nuestro puerto, pero también nos preocupa profundamente la declaración de quien asumió temporalmente la presidencia municipal, Minerva Osuna, al reconocer públicamente que no conoce la situación de nuestro puerto y que apenas se pondrá a estudiar para desempeñar el cargo”.

Asimismo, cuestionó la decisión de Morena de dejar el municipio bajo una administración temporal, mientras señala que Mazatlán requiere gobernantes con experiencia para enfrentar los desafíos del día a día y no funcionarios que apenas estén en aprendizaje.

“Tras esta lamentable declaración, hemos sido objeto de que todo el país tenga sus ojos en nuestro puerto y desafortunadamente no para bien; pero bueno, la gente se está dando cuenta de que eso es Morena. Así que les hago esta pregunta: ¿Así es como les importan los mazatlecos? ¿En manos de quién están dejando uno de los municipios más importantes de Sinaloa?”.

“Mazatlán no necesita improvisaciones ni gobernantes en etapa de aprendizaje, necesita mujeres y hombres con experiencia, capacidad y conocimiento para enfrentar los enormes retos que vive nuestro puerto en materia de seguridad, turismo, desarrollo económico y servicios públicos. No estamos para andar apenas aprendiendo con experimentos, no para aprendices”.

Durante su discurso, Barajas Cortés también acusó que funcionarios de Morena han dejado de lado las responsabilidades de los cargos para los que fueron electos en busca de nuevas posiciones políticas, en lugar de enfocarse en atender las necesidades de la población.

“Desde Acción Nacional reprobamos que cada vez más funcionarios de Morena abandonen sus responsabilidades para las que fueron electos, priorizando su ambición política y su hambre de poder. Mientras los ciudadanos esperamos que la política de Morena se haga, ellos llevan meses recorriendo el estado con una evidente promoción personalizada y campaña anticipada, disfrazada de supuesta coordinación estatal”.

“Nos gustaría verlos recorriendo el estado, pero entregando obras, impulsando proyectos, resolviendo los problemas de seguridad, apoyando al comercio, fortaleciendo al turismo y generando condiciones para que las familias sinaloenses vivan más seguras, no promocionando su imagen de manera descarada”.

La también regidora de Cabildo hizo un llamado a la ciudadanía a valorar las decisiones de quienes dijo, dejaron sus cargos para buscar otra posición política; además de que observen con atención los cambios en el gobierno municipal entre un cargo y otro.