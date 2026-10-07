$!Cuestiona Maribel Chollet compra de 50 bicicletas para la Guardia Nacional y piden transparentar el gasto

Un presunto sobreprecio en la adquisición de 50 bicicletas destinadas a elementos de la Guardia Nacional en Mazatlán señaló la regidora Maribel Chollet Morán, quien exigió al Ayuntamiento transparentar el procedimiento mediante el cual se realizó la compra, además de cuestionar la utilidad de este equipamiento para labores de seguridad federal.

Chollet Morán afirmó que, como parte de sus funciones de fiscalización como regidora , solicitó a la Tesorería Municipal y al Comité de Adquisiciones el expediente completo de la operación, incluyendo las facturas, la requisición, las cotizaciones y la información de los proveedores que participaron en el proceso.

“Es mi deber, es mi obligación, y la obligación que cualquier regidor debería atender, que es la de fiscalizar, analizar y estar al pendiente de todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos”, comentó.

La regidora aseguró que encontró una diferencia entre el precio pagado por las bicicletas y el valor que, según su revisión, tienen unidades similares en el mercado, por lo que calificó el caso como un posible “robo hormiga” de recursos públicos.

“Encontramos un robo hormiga de recursos porque, a través de una adquisición de 50 unidades, que son 50 bicicletas, encontramos un sobreprecio superior al que está en el mercado”, declaró.

De acuerdo con la funcionaria, uno de los puntos que busca esclarecer es la justificación de la compra mediante una asignación directa, así como la existencia de distintas propuestas económicas antes de seleccionar al proveedor.

“Lo que yo le estoy requiriendo tanto a la Tesorería como al Comité de Adquisiciones son las facturas, la requisición que se hizo y bajo la cual argumentan que hubo una solicitud de la Guardia Nacional”, dijo.

También pidió conocer cuántos proveedores presentaron cotizaciones y si realmente se realizó un comparativo de precios, luego de que, dijo, el oficial mayor señalara que se había elegido la propuesta de menor costo.

“Requerí que me hicieran llegar el expediente completo con toda la información: cuántos fueron los proveedores que participaron y que enviaron un presupuesto, si se cotejaron los precios”, manifestó.

Asimismo, Chollet Morán cuestionó el desempeño del Órgano Interno de Control y de la Sindicatura de Procuración, a quienes solicitó intervenir en la revisión de la adquisición y proporcionar información sobre el procedimiento.