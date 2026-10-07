$!Cuestiona Maribel Chollet compra de 50 bicicletas para la Guardia Nacional y piden transparentar el gasto

Un presunto sobreprecio en la adquisición de 50 bicicletas destinadas a elementos de la Guardia Nacional en Mazatlán señaló la regidora Maribel Chollet Morán, quien exigió al Ayuntamiento transparentar el procedimiento mediante el cual se realizó la compra, además de cuestionar la utilidad de este equipamiento para labores de seguridad federal.
Chollet Morán afirmó que, como parte de sus funciones de fiscalización como regidora , solicitó a la Tesorería Municipal y al Comité de Adquisiciones el expediente completo de la operación, incluyendo las facturas, la requisición, las cotizaciones y la información de los proveedores que participaron en el proceso.
“Es mi deber, es mi obligación, y la obligación que cualquier regidor debería atender, que es la de fiscalizar, analizar y estar al pendiente de todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos”, comentó.
La regidora aseguró que encontró una diferencia entre el precio pagado por las bicicletas y el valor que, según su revisión, tienen unidades similares en el mercado, por lo que calificó el caso como un posible “robo hormiga” de recursos públicos.
“Encontramos un robo hormiga de recursos porque, a través de una adquisición de 50 unidades, que son 50 bicicletas, encontramos un sobreprecio superior al que está en el mercado”, declaró.
De acuerdo con la funcionaria, uno de los puntos que busca esclarecer es la justificación de la compra mediante una asignación directa, así como la existencia de distintas propuestas económicas antes de seleccionar al proveedor.
“Lo que yo le estoy requiriendo tanto a la Tesorería como al Comité de Adquisiciones son las facturas, la requisición que se hizo y bajo la cual argumentan que hubo una solicitud de la Guardia Nacional”, dijo.
También pidió conocer cuántos proveedores presentaron cotizaciones y si realmente se realizó un comparativo de precios, luego de que, dijo, el oficial mayor señalara que se había elegido la propuesta de menor costo.
“Requerí que me hicieran llegar el expediente completo con toda la información: cuántos fueron los proveedores que participaron y que enviaron un presupuesto, si se cotejaron los precios”, manifestó.
Asimismo, Chollet Morán cuestionó el desempeño del Órgano Interno de Control y de la Sindicatura de Procuración, a quienes solicitó intervenir en la revisión de la adquisición y proporcionar información sobre el procedimiento.
“Hice el requerimiento al Órgano Interno de Control y a la Síndica Procuradora para que cumplan con la responsabilidad de fiscalizar, de auditar y de dar una puntual respuesta a mi solicitud”, señaló.
En ese sentido, aseguró que actualmente no tiene confianza en el trabajo de ambos órganos y sostuvo que, desde su perspectiva, no han cumplido con las responsabilidades que tienen en materia de fiscalización.
“Si tú me preguntas si tengo confianza en la deliberación del Órgano Interno de Control y de la Síndica Procuradora, te digo, no tengo la más mínima confianza. No se han comportado a la altura de lo que su función representa”, expresó.
Cuestiona estrategia de seguridad
Por otro lado, además de pedir transparencia sobre el gasto, la regidora cuestionó la decisión de entregar bicicletas a elementos de la Guardia Nacional y consideró que este equipo no corresponde con las funciones de las fuerzas federales.
“Es una estrategia fallida. Estratégicamente, simple y sencillamente no funcionan”, declaró.
Ante la situación, consideró que las bicicletas pueden ser una herramienta para labores preventivas de la Policía Municipal, pero cuestionó que sean utilizadas por elementos de la Guardia Nacional o militares.
“Un policía municipal es preventivo. Un policía municipal sí se le puede dotar de bicicletas, se le puede dotar de motos, pero no a la Guardia Nacional, pero no a los militares”, expresó.
La edil señaló que los elementos federales realizan labores de inteligencia, combate y estrategia, por lo que, desde su perspectiva, el equipamiento utilizado debe responder a ese tipo de operaciones.
“Ellos tienen funciones de inteligencia, de combate, de estrategia, que no precisamente es la de andar en una bicicleta por el malecón, mucho menos por la ciudad”, señaló.
Finalmente, Chollet Morán consideró que la estrategia de seguridad debe contemplar capacidades y equipamiento acordes con el tipo de delitos que enfrentan las corporaciones.
“El combate a la inseguridad debe de ser frontal y debe estar a la altura de las mismas capacidades con las que se están enfrentando a los delincuentes”, puntualizó.