Cuestiona Mario Zamora Presupuesto federal por falta de apoyos extraordinarios para Sinaloa

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla recursos para obras prioritarias ni permite identificar apoyos extraordinarios para los sectores productivos y las corporaciones policiales de Sinaloa, acusó el Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum.

Señaló que, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto con la Subsecretaría de Egresos del Gobierno federal, cuestionó la ausencia de asignaciones para el Tren Sinaloense, proyecto de transporte de pasajeros que conectaría Mazatlán con Los Mochis.

“La subsecretaria me contestó con todas las letras que efectivamente, en este presupuesto no viene un solo peso para el tren Sinaloa. Entonces sí molesta, porque cómo hay algunos personajes que nos quieren engañar, y creo que la gente está cansada de engaños”, comentó.

Cuestionó particularmente la difusión que, dijo, ha realizado la Senadora con licencia Imelda Castro mediante un video sobre el proyecto ferroviario.

“Quien lo presume es la Senadora con licencia Imelda Castro, métanse a su red, es un video, no hombre, lo ves y hasta te emocionas, pero pierdes la emoción cuando te das cuenta que no hay un solo peso”, manifestó.

Asimismo, contrastó esa situación con la asignación de 42 mil millones de pesos que, de acuerdo con su revisión, contempla el proyecto presupuestal para el tren Nuevo Laredo–Saltillo.

Además, señaló la falta de recursos para la carretera Chihuahua–Topolobampo, una conexión que consideró relevante para el desarrollo del norte de Sinaloa, particularmente por la incorporación de Topolobampo al programa nacional de polos de desarrollo.

“Es una carretera importante para el norte del estado que se ha prometido mucho, que muchos han hablado de ella y hoy no trae un solo peso en el presupuesto”, declaró.

En cuanto al campo, Zamora Gastélum indicó que solicitó precisar dónde se encuentran los recursos para respaldar a los productores. Según su relato, la subsecretaria respondió que existe una bolsa mayor para el sector agropecuario, aunque sin una asignación específica para ese propósito.

Ante ello, llamó a los diputados federales sinaloenses a impulsar recursos etiquetados para la comercialización de maíz y trigo.

“Yo quisiera, y ahí hago una invitación a todos mis compañeros diputados sinaloenses, que nos unamos en esto para que se etiquete de manera clara, sobre todo la comercialización del maíz y el trigo, que tanto nos ha afectado acá en Sinaloa”, dijo.

Añadió que tampoco identifica apoyos específicos para la pesca y la acuacultura, ni el paquete extraordinario que, señaló, se había planteado para atender las dificultades de la entidad.

“Es totalmente inercial, o sea, no se ve con claridad ni el apoyo al campo, ni el apoyo a la seguridad, ni un paquete especial”, señaló.

En materia de seguridad, el legislador consideró necesario acompañar el despliegue de fuerzas federales con inversiones para fortalecer a las policías municipales y estatales.

En este sentido, expresó que planteó esa postura al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al señalar que la presencia militar debe complementarse con corporaciones locales capaces de atender la problemática.

“Yo le dije: ‘Secretario, no es convirtiendo a Sinaloa en un cuartel como se va a resolver el tema de la inseguridad’. Se agradece que manden elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina”, mencionó.

Zamora Gastélum sostuvo que se requieren mejores salarios, capacitación, equipamiento y tecnología para recuperar las capacidades de las corporaciones policiales.

El Diputado también recordó que propuso reducir del 16 al 8 por ciento el Impuesto al Valor Agregado en Sinaloa, mediante un tratamiento excepcional similar al de la frontera norte, ante las condiciones económicas y de seguridad que enfrenta el estado, señalando que la propuesta fue rechazada, pese a que, desde su perspectiva, habría permitido mejorar el flujo de recursos de las familias y los pequeños negocios.

“Esa disminución de ocho puntos. Le genera un cierto flujo a las familias y a los pequeños negocios. Sin embargo, me lo votaron en contra, me la batearon, ni siquiera eso nos quisieron dar”, declaró.

Zamora Gastélum aclaró que el proyecto de Presupuesto de Egresos todavía debe discutirse y llamó a los medios de comunicación a dar seguimiento a la actuación de los legisladores durante su análisis y votación.

“El presupuesto que vemos hoy no se ve halagador. Es cierto, no se ha autorizado todavía, apenas viene la discusión”, puntualizó.