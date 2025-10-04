Cuestiona Paloma Sánchez el primer año de mandato de Estrella Palacios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Como una gestión con falta de empatía y soluciones claras para atender los problemas de Mazatlán, calificó la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos el primer año de mandato de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, a quien señaló de seguir las mismas líneas que el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La legisladora declaró que ha podido ver un Mazatlán muy descuidado en sus calles, así como falto de atención para los desperfectos ocasionados por las lluvias. También lamentó la falta de comunicación del Gobierno con la madres rastreadoras.

“Yo veo a Mazatlan muy descuidado; lo digo sinceramente, las calles están terribles. La verdad es que siempre digo que cuando llega Morena todo se ve como sepia, o sea, desvirado. Ahora, con lo de las lluvias, ni siquiera han arreglado nada, cosas mínimas no las están haciendo, y yo sí creo que fue un muy mal mensaje aquella vez que no tuvo el valor de poder tener un diálogo con las madres buscadoras. Se dio la espalda y eso es algo que un político no puede hacer, es un error”, puntualizó.

“Y sobre todo creo que juega el mismo juego de minimizar las cosas como lo hace su padrino, el Gobernador Rocha, que siempre está minimizando la situación. Y como yo lo dije en mi discurso, no podemos evitar hablar de los problemas y de las cosas como son. Creo que ella no ha tenido la claridad de decir, oigan, estamos haciendo estas acciones, estamos hablando, va a regresar la paz; hay que ser empáticos con las víctimas, pero al contrario, busca lo mismo, minimizarlo para hacer ver que no existieran las cosas”.

La Senadora, quien acompañó a Maribel Chollet Morán en su toma de protesta como líder municipal del PRI, comentó que ella misma se sintió orgullosa cuando llegó al mando Estrella Palacios, sin embargo, añadió que como mujer debe refrendar la confianza que otras le dieron y no solo jactarse de ser la primera Alcaldesa del puerto.

“Mira que yo me sentí orgullosa porque llegó ella (Estrella Palacios), te lo digo sinceramente, como cuando llegó Claudia (Sheinbaum); de hecho, yo hice un reconocimiento de que llegaba la primera Presidenta de Mazatlán, y pues eso siempre va a ser un honor y un orgullo para cualquiera mujer, aunque seamos opositores”, dijo.

“Pero que llegue una mujer y sea insensible, no es congruencia con el tema, ya que cuando votas por una mujer es justo por eso, porque es más empática, más cercana y más responsable, pero realmente ella no lo ha representado. Y hay que decirlo claro, no es nada más reconocer porque llega una mujer al espacio político, hay que ser recordada por tu esfuerzo, por tu trabajo y por tus resultados”.



PIDE NO ESCONDER LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA POR RESPETO A LAS FAMILIAS

Sánchez Ramos externó también que Mazatlán no se ha escapado de los temas de inseguridad durante el gobierno de Morena, y aunque por cuestiones de turismo busquen minimizar los casos, opina que no se pueden esconder las cifras de muertes y desaparecidos en el último año por respeto a los familiares.

“Es difícil luego hablar porque mucha gente dentro del sector turístico incluso te dice que no se hable del tema, pero la verdad es que al final ahí están los homicidios, ahí están las personas desaparecidas y también hacer como que no existe es darle la espalda a las víctimas y eso sí no se vale”, manifestó.

“Van 386 días de guerra y nada más en esos días van arriba de 2 mil homicidios y casi 2 mil desaparecidos. Entonces, lo que te dicen en Morena es que no, vamos bajando; sí, pero de un día a otro son tres asesinatos, son siete desaparecidos y más, así que no podemos hablar en esa cuestión porque no dejan de ser vidas las que estamos perdiendo todos los días”.