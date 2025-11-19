Cuestiona PRI Mazatlán la labor de Protección Civil en el puerto y exige inspecciones urgentes

Una serie de duros señalamientos públicos emitió la presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán con respecto a la efectividad de las labores preventivas por parte de la Coordinación de Protección Civil del puerto.

Fue después del reciente incidente en donde un tanque de gas explotó en una taquería de Mazatlán que Chollet Morán expresó que los incidentes revelan fallas profundas en la suspensión de establecimientos y en la aplicación de medidas básicas de seguridad, lo que mantiene a la población expuesta a riesgos que pueden evitarse.

“Son demasiadas reacciones en cadena para pensar que las fallas en instalaciones de gas son hechos aislados. Este es el llamado a la autoridad municipal para que deje su confort y negligencia y se ponga a trabajar”, comentó.

“Necesitamos una revisión inmediata de todos los comercios, porque muchos no cuentan ni con lo mínimo que exige el reglamento para operar”, agregó.

Chollet Morán señaló que Mazatlán enfrenta una situación preocupante debido a la falta de inspecciones, irregularidades en establecimientos comerciales y ausencia de medidas preventivas claras.

Además, expresó que varios incidentes evidencian que existen fallas sistemáticas en la supervisión de instalaciones de gas, medidas contra incendios y el cumplimiento de reglamentos básicos.

Según lo que señaló, en este caso en particular se detectó que el negocio tenía una fogata de carbón junto a un tanque de gas, una combinación que no sería posible si existieran revisiones regulares y rigurosas.

En este sentido, la dirigente del PRI en el puerto, acusó al director de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado, de priorizar funciones ajenas a su responsabilidad institucional, señalando que este actúa como parte del equipo de avanzada personal de la alcaldesa, participando en operativos para abrir paso en vialidades, actividad que implica un abandono de su tarea fundamental para salvaguardar la integridad de los mazatlecos.

“Los mazatlecos han sido testigos de cómo se cierran calles como la avenida Rafael Buelna, solo para que pase la alcaldesa, con Protección Civil encabezando estos operativos”, declaró.

“Queremos un director de Protección Civil que inspeccione establecimientos, no que ande cargando el maletín de la alcaldesa”, agregó.

Por otro lado, Chollet Morán criticó que a pesar de la gravedad del incidente, las autoridades municipales no han ofrecido una postura clara ni una explicación preliminar sobre las causas de la explosión.

Destacó que la ciudadanía está atravesando momentos de incertidumbre y que, sin una comunicación adecuada, las sospechas sobre posibles fallas generalizadas en las instalaciones de gas continúan creciendo.

Por tal motivo, exigió la puesta en marcha de un programa de inspecciones exhaustivas en todos los establecimientos del puerto, especialmente aquellos que manejan gas LP o cualquier fuente de calor, pues considera que muchos comercios operan bajo condiciones que no se ajustan al reglamento municipal, ya sea por faltas de permiso, instalaciones improvisadas o negligencia en cumplimento de normas de seguridad.

Finalmente, Chollet Morán destacó que en Mazatlán se necesita con urgencia una autoridad de Protección Civil concentrada en su labor esencial, capaz de aplicar el reglamento con rigor y recuperar la prevención como eje central de su operación, afirmando que el objetivo debe ser restablecer la seguridad en los establecimientos, reducir riesgos y ofrecer certidumbre a la población en un momento sensible para el municipio.

“En el PRI no somos omisos, ni cómplices, mucho menos sumisos. Seguiremos denunciando lo que en Mazatlán no se está haciendo correctamente. Es nuestra responsabilidad política y social marcar la agenda cuando la autoridad municipal evade sus obligaciones”, puntualizó.