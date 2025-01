Cuestiona regidor poca empatía y solidaridad de diputados y senadores de Morena por violencia en Sinaloa

Luego del respaldo de diputados y senadores de Morena al Gobernador Rubén Rocha Moya, el regidor por el PAN en Mazatlán, Felipe Parada Valdivia, manifestó su indignación por la poca empatía y solidaridad que han mostrado hacia los familiares de desaparecidos, quienes son los que han sufrido de violencia directamente.

Destacó que esta situación no se trata de politizar para ganar adeptos, sino que son hechos que ya han rebasado las vidas de todos los sinaloenses, por lo que afirma no entender por qué estos diputados están negando las situaciones de inseguridad.

”Me gustaría decir que esto no es un tema de partidos, no es politizarlo, pero yo veo muy mal las manifestaciones de los diputados, los legisladores de todos los niveles de Morena, porque no están siendo ni solidarios ni empáticos, queremos que también exijan algo en esto que está afectando a toda la sociedad”, señaló.

”Entonces que se pongan a trabajar los diputados locales, que se pongan a trabajar los senadores de todos los partidos, pero sobre todo ellos que están queriendo defender algo que está afectando a toda la sociedad, ya no es posible, necesitamos juntarnos y sumarnos todos en este movimiento por la paz de Sinaloa”.

Mencionó que para Mazatlán espera se pueda vivir un Carnaval con paz y tranquilidad, tanto para locales como para visitantes, y que estos no pasen por situaciones de inseguridad.

Asimismo, pidió unidad en los sectores para mantenerse seguros en todo momento.

”Tenemos en puerta el Carnaval de Mazatlán, queremos que sea una fiesta en paz, tranquila, que todos los mazatelecos y los visitantes la puedan disfrutar de manera pacífica, y segura”.

”Todos hemos sido víctimas de alguna u otra forma de esta situación, de algún tipo de acción, hemos sido perjudicados, y creo que debemos de unirnos todos, unirnos como sociedad, unirse los partidos, unirse sectores, porque todos necesitamos seguir pidiendo, exigiendo y sobre todo, tomando acciones para tener un Sinaloa tranquilo”.