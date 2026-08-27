Cuestiona Regidora Fabiola Torres aplazamiento de comparecencia del Tesorero de Mazatlán

Durante la más reciente sesión de Cabildo Municipal, la Regidora Gladys Fabiola Torres Torres manifestó su inconformidad por la decisión de no realizar este jueves la comparecencia del Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, al señalar que su presentación ante el Cabildo había quedado establecida y aprobada desde la sesión ordinaria anterior.

Durante la sesión de Cabildo, Torres Torres cuestionó los criterios bajo los cuales se determinó que el funcionario municipal no compareciera en la fecha que, aseguró, había sido acordada mediante una votación del cuerpo edilicio.

“Considero que en la sesión ordinaria anterior quedó claramente establecido, mediante la votación y aprobación correspondiente, que la comparecencia del Tesorero Municipal se llevaría a cabo el día de hoy”, comentó.

La Regidora recordó que la comparecencia deriva de un punto de acuerdo previamente sometido a consideración del Cabildo y sostuvo que lo aprobado quedó asentado en el acta de la sesión anterior.

Incluso, señaló que Ramos Robledo atendió previamente los requerimientos derivados del acuerdo y entregó en tiempo y forma la documentación que le fue solicitada.

“Tan es así que el propio Tesorero, Julio César Ramos Robledo, cumplió en tiempo y forma con el envío de la documentación que le fue requerida en el punto de acuerdo aprobado por este Cabildo”, declaró.

Ante esta situación, la Regidora cuestionó por qué la comparecencia no se realizó durante la sesión, al considerar que existía un acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio.

“Por ello, no entiendo bajo qué criterio, decisión o consideración se determinó que la comparecencia no se realice el día de hoy, cuando existe un acuerdo aprobado por mayoría y además el acta de la sesión anterior deja claramente asentado lo que fue discutido y votado”, expresó.

Torres Torres sostuvo que las determinaciones tomadas mediante votación por el órgano colegiado deben cumplirse y no estar sujetas a modificaciones unilaterales posteriores.

“Los acuerdos de Cabildo deben respetarse y cumplirse. No podemos modificar unilateralmente lo que este órgano colegiado ya aprobó mediante votación”, manifestó.

El tema de la comparecencia del Tesorero Municipal volvió a formar parte del orden del día de la sesión, esta vez para discutir y aprobar el establecimiento de una fecha para que el funcionario acuda ante el pleno.

Ante lo ocurrido, Torres Torres anunció que presentará una propuesta para establecer criterios específicos sobre las comparecencias de funcionarios municipales encargados de ejercer o administrar recursos públicos.

En este sentido, explicó que la intención es evitar que este tipo de ejercicios quede sujeto a decisiones particulares de cada administración municipal y establecerlos como una obligación institucional.

“Estaré presentando en los próximos días una propuesta para establecer criterios claros respecto a las comparecencias de las y los funcionarios que ejercen o administran recursos públicos, de manera que deje de ser un tema sujeto al criterio o voluntad de cada administración y se convierta en una obligación institucional conforme a derecho y en beneficio de la ciudadanía”, señaló.

Torres Torres planteó que la rendición de cuentas debe realizarse independientemente de la administración o circunstancias políticas existentes en determinado momento.

“La rendición de cuentas no puede depender de quién gobierna ni de la coyuntura política. El recurso es público y tiene que rendirse cuentas de manera pública”, puntualizó.



Tesorero deberá explicar adeudo millonario por medicamentos

La comparecencia del Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, está relacionada con un adeudo de 19.6 millones de pesos por medicamentos adquiridos para el Hospital Municipal a finales de 2024.

Los productos fueron recibidos e ingresados al almacén de la institución; sin embargo, el pago a los proveedores no se realizó y tampoco se efectuaron las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir el compromiso en un ejercicio fiscal posterior.

Ante las dudas generadas por este pasivo, el funcionario deberá presentarse ante los integrantes del Cabildo para informar sobre la situación financiera y jurídica del adeudo, así como explicar las circunstancias en las que se originó.

Durante la comparecencia, los regidores podrán formular cuestionamientos al Tesorero con el objetivo de esclarecer el manejo administrativo y presupuestal relacionado con la adquisición de los medicamentos.