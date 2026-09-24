Cuestiona regidora Wendy Barajas ética de finiquitar y recontratar a trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán

La regidora Wendy Liliana Barajas Cortés cuestionó si fue ético y representó un buen uso de los recursos públicos el finiquitar a trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán que dejaron sus cargos durante el proceso interno de Morena en el que participó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, para después recontratar a cinco de ellos.

Durante la sesión de Cabildo de este jueves, Barajas Cotés, quien también dirige el Partido Acción Nacional en Sinaloa, se refirió al caso de seis empleados de las áreas de Comunicación Social y Secretaría de Presidencia que renunciaron en ese periodo, donde, de acuerdo con las cuentas públicas de julio y agosto, recibieron en conjunto 240 mil 698.49 pesos por finiquitos y una liquidación.

La regidora aclaró que no cuestiona el derecho de los trabajadores a recibir las prestaciones que les correspondían, sino que pidió explicar por qué se optó por terminar sus relaciones laborales, bajo qué criterios se autorizó el regreso de cinco de ellos y qué conceptos se pagaron con recursos municipales.

“Aquí le dejo una pregunta a las y los mazatlecos. ¿Creen ustedes que el finiquito y posteriormente, 70 días después, la recontratación de estos trabajadores del Ayuntamiento, esta decisión que tomó la presidenta municipal, está pegada a los principios éticos y morales? Que los mazatlecos contesten”, comentó.

Barajas Cortés recordó que el tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, sostuvo que, por tratarse de personal de confianza, los trabajadores no podían solicitar una licencia temporal sin goce de sueldo, por lo que solicitó el fundamento jurídico específico de esa afirmación y los documentos que respalden cada decisión.

Asimismo, citó los principios de legalidad, honradez, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia previstos para el servicio público, destacando que afirmar que un procedimiento fue legal no basta para despejar las dudas sobre los criterios con que se decidió y el uso del dinero público.

Por tal motivo, solicitó los expedientes administrativos de las seis bajas, con sus fechas y fundamentos, así como el desglose individual de los 240 mil 698.49 pesos para distinguir las prestaciones devengadas de otros conceptos, y los expedientes de las cinco recontrataciones.

Además, también pidió que la Sindicatura en Procuración y las instancias de control revisen, dentro de sus atribuciones, las bajas, los pagos y las reincorporaciones para determinar si existe algún hecho que amerite investigación.

“La rendición de cuentas no termina cuando la autoridad afirma que actúa conforme a la ley, se fortalece cuando puede demostrarlo. Que cada peso tenga una explicación, que cada trabajador reciba el trato que la ley le reconoce, que cada decisión de este gobierno pueda sostenerse frente a la ciudadanía con hechos y con documentos”, expresó.

Alcaldesa sostiene que el caso está aclarado

En respuesta, la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez afirmó que el tesorero municipal ya había explicado el procedimiento y reiteró que su administración actuó conforme a la ley, señalando que el Gobierno municipal está dispuesto a rendir cuentas y que se rige por principios de transparencia y honestidad.

“Este gobierno, lo hemos reiterado muchas veces, estamos siempre dispuestos a la rendición de cuentas, a la transparencia, nos regimos con honestidad. Su petición fue, como usted misma lo menciona, aclarada por el Tesorero Municipal, apegada a la ley, ni más ni menos”, manifestó.

“Está totalmente aclarado ese tema”, puntualizó.

Sin embargo, durante su intervención, Palacios Domínguez no respondió de forma específica a la pregunta de la regidora sobre la dimensión ética de los finiquitos y las recontrataciones.

De esta forma, aunque la alcaldesa dio por aclarado el caso al sostener que los pagos y las recontrataciones se apegaron a la ley, quedó pendiente la entrega de los expedientes solicitados por Barajas Cortés, ya que, con dichos documentos podrán conocerse los criterios de cada baja y reincorporación, así como el desglose de los recursos públicos utilizados.