Cuestionan cubrebocas de ‘El Químico’

Gloria María Peña García, quien este miércoles recibirá el premio como profesionista del año en Sinaloa, cuestionó ahora el cubrebocas que utiliza el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El lunes, en Culiacán, criticó los dichos del Presidente Municipal mazatleco sobre que si la gente fallecía por Covid-19, no era culpa de las autoridades municipales, sino de los médicos que los atendían.

La doctora en Ciencias de la Enfermería y Educación hizo algunas recomendaciones para cuidarse del coronavirus.

“Yo recomiendo a la población que si les permiten entrar a un lugar, que se siga cuidando, aunque hay quienes se molestan. Yo veo que traen una simple mica frente a su boca pegada a la barbilla, pero en realidad no le está protegiendo para nada, ustedes saben bien quién es, lo han observado” dijo sin mencionar a Benítez Torres.

“Y eso me molesta, porque también son profesionales de la salud y deben utilizar la mascarilla completa, es preferible que traigan mejor su careta a que no traigan cubrebocas, porque recuerden que el virus está en el aire”.

Señaló que no sólo el mandatario municipal cae en este descuido, sino que son muchos los ciudadanos que no utilizan una correcta mascarilla o bien ninguna, ya que en el malecón se puede observar una gran cantidad de personas que no aplica los protocolos preventivos.

“Muchos andan sin cubrebocas, pero es la responsabilidad de ellos. Desafortunadamente, cuando esas personas que no cumplieron con esas medidas estandarizadas llegan del hospital y luego salen de él, culpan a quienes no están presentes por lo que les pasa”.