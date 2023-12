El pasado 19 de diciembre, Corrales López recibió de manos de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya el Premio Estatal de la Juventud 2023 “Galardón Rafael Buelna Tenorio”, entregado por el Instituto Sinaloense de la Juventud, por sus ejemplares contribuciones a la sociedad.

Noroeste lo entrevistó a las horas de haber ganado el Premio.

La pasión de Cui, como le conocen en el medio digital, nació desde muy pequeño por lo que en su etapa de preparatoria empezó a colaborar con el ahora extinto Acuario Mazatlán.

Llegada su etapa universitaria, este joven mazatleco decidió migrar a Jalisco para estudiar Biología Marina en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

Al volver de la Costa Alegre, Cui notó que en Mazatlán hacia falta un colectivo que se preocupara por temas de educación ambiental y todo lo que estuviera relacionado a ello, fue ahí que nació su otro gran proyecto: Azul Centeo.

Azul Centeo se dedica mayormente a la limpieza de playas, arborizaciones urbanas, programas de reciclaje, educación ambiental en comunidades rurales, entre otras actividades más.

La llegada de este biólogo marino a redes sociales por un gusto particular por la fotografía de fauna, fue entonces que la interacción con los seguidores le llevó a crear más contenido y a tener un fuerte debate contra un colectivo que no quería el pinguinario y el dio su postura del porqué sí era una buena propuesta lo que le llevó a hacerse reconocido de un momento a otro.

“Recuerdo que cuando dijeron que se iba a hacer un pinguinario en Mazatlán, muchas personas comenzaron a oponerse y a hacer marchas en contra y a decir ¿Cómo van a traer pingüinos a Mazatlán?”, dijo a Noroeste.

“Desde mi cuenta de fotografía hice una publicación explicando los beneficios del pinguinario, de un programa de conservación que terminó funcionando como un santuario del Pingüino de Humboldt y como funcionaría y que en ningún momento se atentaría contra estos seres”

La publicación llegó rápido a muchas manos y la página de fotografía de Cui pasó de tener 300 a 12 mil seguidores.

Uno de los ídolos de la infancia de Cuitláhuac fue Steve Irwin ‘El Cazador de Cocodrilos’, de quién dice sentirse orgulloso e incluso muchos seguidores ya le comparan con el australiano.

“Yo creo que he tenido muchos ídolos en el camino e intento seguir pasos en la comunicación de la ciencia, veo que algunos seguidores me comparan con estas personas como Steve Irwin o David Attenborough, para mí es un logro enorme”

Un Influencer Laureado

El pasado 19 de diciembre Cui fue reconocido por el Gobierno del Estado de Sinaloa con el Premio Rafael Buelna Tenorio por mérito juvenil, ya que obtuvo el tercer lugar.

Ante ello, Cuitláhuac se dijo orgulloso y lo considera un logro importante para su vida y la de sus colaboradores.

“Muy orgulloso, creo que es un logro muy importante para mí en la vida y también me gusta compartirlo con la comunidad, porque sin las personas de Mazatlán que me han apoyado tanto en el contenido, consejos y la divulgación esto no sería posible y al menos a nivel estatal ya se reconoció la tarea”

Cui invitó a todas las personas a qué cumplan sus sueños y no se dejen llevar por ideas que solo rompen las alas de muchos proyectos que tal vez parecen no tener fundamentos pero podrían resultar ser una gran idea.