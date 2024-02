Ante los atentados y asesinatos en contra de aspirantes y precandidatos a puestos de elección popular en otras entidades del País, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, manifestó que el Gobierno estatal cuidará a los aspirantes a puestos de elección popular estatal que así lo soliciten.

”Me estaba preocupando Claudia (Sheinbaum), una preocupación esa, nosotros estamos haciendo lo que hace un Gobierno: la prevención del delito, pero muchas veces no es suficiente, tienen que ver otros factores que intervienen para esas cosas, pero nosotros por fortuna estamos bien ahora”, expresó Rocha Moya en entrevista la tarde de este domingo, momentos antes de presidir el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024.

A pregunta expresa de que a través del Instituto Nacional Electoral se le ha ofrecido apoyo de seguridad a algunos candidatos y candidatas o aspirantes a puestos de elección popular, expresó que eso es en el ámbito federal y en el estatal se le brindará ese apoyo a las y los aspirantes a puestos de elección estatales que así lo soliciten.

”Bueno a los aspirantes sí, federales, y nosotros vamos a cuidar a los estatales, (se les brindará el apoyo si lo requieren), sí, sí”, continuó el Gobernador.

A pregunta expresa sobre qué preocupación tiene Claudia Sheinbaum en materia de seguridad en el caso de Sinaloa dijo que nada y ahorita anda en intercampaña, por eso fue su visita este domingo a Culiacán donde él la acompañó.

”Nada, ahorita ellos andan en la intercampaña, todavía andan haciendo actividades internas del partido”, dio a conocer.

”Él lo comentó, no tienen ellos la idea de que, está pasando en otros lados, vi que en el estado de México mataron a uno que quería ser diputado, luego en Zacatecas a un sobrino y a un cuñado (de los hermanos Ricardo y Saúl Monreal, Senador de la República y Gobernador de esa entidad), pero en Sinaloa se les brindará el apoyo a quien lo solicite, espero que no pase nada, porque nada más la anda haciendo uno de muy acá y ocurren las cosas, no quiero que pase nada, estamos tomando medidas”.

También expresó que vio muy bien la visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa este fin de semana, fue muy alentadora.

También dio a conocer que si no es hoy será mañana cuando salga la lista de las y los candidatos de Morena en Sinaloa a diputados federales, nada más se estaba viendo un detalle.

”Las alcaldías van a tardar quizá una semana, pero ya no tarda, es muy probable (que sea la lista como la propuso en Comité Estatal al Comité Nacional de Morena), se hacen ajustes porque no falta qué observación tiene un candidato o algún aspirante, hay veces que hay algunos ajustes que tienes que cambiar hay veces que mueves tantito, como es una coalición, entonces nosotros estamos creyendo que las cosas van a pasar de una manera, pero en México se discute la coalición y cuando menos piensas sabes qué, pues aquí hubo cambio por coalición, me entiendes”, reiteró Rocha Moya.

No pagan doble el servicio por caso de de cobros del crimen: Gobernador

Los habitantes de las colonias de Mazatlán que le están pagando el servicio de energía eléctrica a la delincuencia no están pagando doble el servicio, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Agregó que este caso fue denunciado por la Comisión Federal de Electricidad y lo está atendiendo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General de la República, quienes configuraron el delito que se está cometiendo.

”Ellos ya están haciendo un estudio de cómo le van a entrar, probablemente el Presidente Municipal sepa, ...yo no sé cuántas ni cuáles, la propia Comisión Federal de Electricidad (lo denunció) porque es la víctima, porque a las personas, a las familias si no les cobra la Comisión les cobran los otros, no está pagando doble nadie, pero pues está muy mal que la cobren los particulares, no es de ellos, se configura en delito, pero no sé cuál es, pero ya lo tienen, ya lo hemos discutido en la mesa de seguridad”.