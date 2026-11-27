MAZATLÁN._ Con cuatro días de conferencias, talleres y prácticas, concluyó este viernes el Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026, donde Saúl Robles Chávez consideró que el encuentro cumplió las expectativas de los participantes y adelantó que los organizadores ya tienen en la mira una segunda edición para 2027.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, y principal organizador del congreso, señaló que el éxito obtenido se atribuyó a la coordinación entre dicha corporación, Bomberos de Tijuana y los ponentes, que comenzaron a preparar el encuentro varios meses antes.

“Creo que logramos avanzar y logramos cumplir las expectativas de los participantes. Estamos muy contentos, pero pues este resultado es un trabajo en equipo, en conjunto de Bomberos Mazatlán, Bomberos Tijuana, los ponentes”, comentó.

“Es todo un trabajo en equipo para que el resultado sea satisfactorio. Creo que el éxito se debe a eso. Es una coordinación que se estuvo planeando desde hace ya varios meses”.