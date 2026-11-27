MAZATLÁN._ Con cuatro días de conferencias, talleres y prácticas, concluyó este viernes el Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026, donde Saúl Robles Chávez consideró que el encuentro cumplió las expectativas de los participantes y adelantó que los organizadores ya tienen en la mira una segunda edición para 2027.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, y principal organizador del congreso, señaló que el éxito obtenido se atribuyó a la coordinación entre dicha corporación, Bomberos de Tijuana y los ponentes, que comenzaron a preparar el encuentro varios meses antes.
“Creo que logramos avanzar y logramos cumplir las expectativas de los participantes. Estamos muy contentos, pero pues este resultado es un trabajo en equipo, en conjunto de Bomberos Mazatlán, Bomberos Tijuana, los ponentes”, comentó.
“Es todo un trabajo en equipo para que el resultado sea satisfactorio. Creo que el éxito se debe a eso. Es una coordinación que se estuvo planeando desde hace ya varios meses”.
El programa, que se desarrolló del 24 al 27 de noviembre, combinó conferencias en el Centro de Convenciones con talleres y prácticas en distintas sedes, donde entre los temas abordados estuvieron la atención de emergencias en edificios verticales, el combate a incendios forestales, emergencias con sustancias tóxicas y fugas de gas LP, entre otras de las principales problemáticas que se presentan en el puerto.
“Los talleres y las ponencias fueron muy buenas y de contenido muy provechoso para todos los bomberos. Creo que el objetivo se cumplió y pues estamos muy contentos por este nuevo proyecto que concluimos y pues prepararnos para el que sigue”, dijo.
Abren posibilidad de capacitación en incendios forestales
Robles Chávez destacó la participación de un jefe de Cal Fire, el organismo de protección contra incendios de California, cuya intervención permitió establecer contacto para buscar una capacitación dirigida a bomberos de Sinaloa.
En este sentido, el comandante señaló que la posibilidad de una preparación para este tipo de problemáticas que suelen presentarse, sobre todo en temporadas de sequía, surgió del intercambio de experiencias y criterios durante el congreso.
“El jefe de Cal Fire que vino a compartir con nosotros, pues de verdad que nos dejó un gran aprendizaje y también pues logramos ahí conectar con ellos para poder tener una capacitación en el estado para los bomberos en cuestión de incendios forestales”, declaró.
Ponen la mira en un segundo congreso para 2027
Finalmente, el comandante adelantó que ya se tiene en la mira una segunda edición del Congreso de Bomberos Mazatlán para 2027, destacando que la experiencia de estas cuatro jornadas servirá para preparar el siguiente encuentro e incorporar cambios al programa.
“Ya en la mira, el segundo Congreso de Bomberos Mazatlán en el 2027. Tenemos que hacer cosas innovadoras para tener resultados diferentes. Así que esto es parte de eso y pues aquí estamos trabajando por los bomberos de Sinaloa, de Mazatlán y de México también”, concluyó.