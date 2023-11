Algunos de los temas que se abordaron fueron: Turismo como principal actividad fortalecida desde Mares Comunidad por Yadira Trejo; La pesca y las tortugas, estrategias holísticas para beneficios mutuos por Bryan Wallace; de igual forma se compartieron las experiencias del Proyecto Ecotortugas que lideran Rosa Ceja y Francisco Burgoín; las Experiencias del Grupo Balejimajawi que compartió Margarita Espino, entre otros.

Y como es tradición se realizó la entrega del premio “Don Manuel Orantes” en la categoría de Trabajos de Conservación, a toda la comunidad tortuguera de Mazatlán.

En una sencilla ceremonia de cierre, Simon Norris Director General del Gran Acuario resaltó el compromiso de cada uno de los participantes en este Encuentro “no puedo imaginar otro grupo con esta pasión, que me ha producido un sentimiento muy fuerte de como todos cuando llegaron aquí, hablar, y todas las acciones que están haciendo, yo he escuchado los últimos 25 años muchísimas palabras de conservación, ...que debemos hacer esto, ustedes no lo hacen, ustedes hacen acciones; palabras, las tenemos muchísimo, pero acciones de verdad son pocas y yo les doy las gracias también de parte de las tortugas porque están haciendo un trabajo maravilloso.” Concluyó.