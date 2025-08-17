$!Culmina primer ‘Club de Verano Teletón’ en CRIT Sinaloa

MAZATLÁN._ Con un éxito en la búsqueda de fomentar la inclusión social y la amistad entre individuos, llegó a su fin el primer “Club de Verano Teletón” realizado por CRIT Sinaloa, en el que un grupo de niños, niñas y jóvenes disfrutaron de diferentes actividades recreativas a lo largo de dos semanas. El “Club Verano Teletón” consistió en clases, paseos y actividades educativas que fueron promovidas por voluntarios y algunas asociaciones interesadas en promover la empatía, el respeto a la diversidad y la sensibilización sobre la discapacidad. Este programa incluyó talleres artísticos y musicales, tales como los impartidos por Vinny Lizárraga y Citlali Cisneros del Instituto de Cultura de Mazatlán, así como clases de baile a cargo de la maestra Celia Noriega. Además, hubo dinámicas y actividades organizadas por empresas como Munba, Álamo y Hersa, que dejaron momentos inolvidables para los niños.





Cabe destacar que uno de los días más especiales para los participantes fue la visita al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, donde los amigos del club vivieron una experiencia educativa. Mientras que también tuvieron una fiesta celebrada en los salones especiales. El campamento concluyó con una ceremonia de clausura en el Teatro Antonio Hass, donde los participantes ofrecieron un espectáculo inspirado en El Rey León. En tanto, las familias disfrutaron de un evento lleno de talento y entusiasmo, donde se demostró que la inclusión y la amistad no conocen barreras.



