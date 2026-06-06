$!Cultura del narco desplaza a la escuela como agente de socialización de jóvenes: investigador

MAZATLÁN._ La cultura del narco desplaza la escuela y no se está haciendo nada por detenerlo, consideró el profesor investigador Ramón Ismael Alvarado Vázquez. En la conferencia “El declive de la escuela ante el riesgo de ser joven en Sinaloa”, impartida en Mazatlán, narró cómo han ido cambiando los agentes de socialización para los jóvenes con escenarios de conflictividad. Agregó que se tiene un mundo muy descompuesto y, en tiempo real, los niños y jóvenes están en riesgo porque las instituciones y la sociedad les están fallando. “Se están creando nuevas agentes de socialización y nuevos escenarios de conflictividad. Como agente de socialización muy fuerte, sin duda es la narcocultura. La narcocultura se nos está construyendo como escenario de socialización”, sostuvo. El investigador aclaró que una cosa es hablar de inseguridad y otra hablar de riesgo, citando el caso de Mazatlán, donde todavía se puede pasear por sus calles sin problemas, pese a todo lo que está ocurriendo en Sinaloa. “Hay problemas de violencia, eso sí, eso no lo podemos negar. Hay problemas y muchos problemas de violencia y es el problema que tenemos. Pero eso es lo que está ahora y un agente de socialización y el problema es que se está convirtiendo mucho joven”, dijo.

Alvarado Vázquez apuntó que la escuela ya se encuentra en segundo término, porque no implica que puede funcionar para mejorar la sociedad. “Era un agente de socialización principal para ser mejor o nos enseñaron que con la escuela nosotros somos mejores. Y esta idea de la sociedad, de la escuela, es la idea de desarrollo humano, que la escuela te va a ayudar, pero dejó de serlo con la modernidad”. Entonces, cuestionó, ¿dónde vive la juventud ahora? Y respondió que vive en la red. “La juventud está viviendo en otros procesos de la modernidad y ya no podemos vivir sin la modernidad. Son las consecuencias que afectan de la modernidad”, manifestó. El profesor habló también sobre cómo el consumismo actual está generando el individualismo del sujeto y perder la comunicación. “Se está generando el individualismo, el convivir, las memorias colectivas del pueblo, que se pasaban con el padre viejo, los valores ya se perdió o estamos en una ética libertaria. Ya se pierden valores, se pierde el tiempo, se pierden memorias colectivas. Esto que tanto nos hacía religiosos, que tanto nos hacía sentir nuestros abuelos de nuestros pueblos y convivíamos”. Expuso que las instituciones ya no tienen credibilidad y la sociedad decente es la que busca que las instituciones no ofendan al sujeto. “Es decir, hay dos tipos de sociedad: la sociedad justa y la sociedad decente. La sociedad de la justicia es la que a través de de la justicia, la sociedad justa va a imponer normas, valores, leyes, etcétera. La sociedad decente es la que ve de algo que esto es igual que la justicia también igual; mientras que la sociedad justa discrimina a un individuo, la sociedad decente lo ve como igual y la sociedad juzga, la sociedad injusta, la sociedad decente no”, expresó. “Uno de los problemas por el que estamos pasando en Sinaloa tiene que ver con esta explicación de los sentidos de la vida que para muchos es un logro vestirse con, ser o vestirse como, o ser parte del grupo de y su aceptación, y socialmente ser aceptado como tal”.