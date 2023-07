MAZATLÁN._ El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán todavía adeuda 14 millones de pesos a proveedores, de los aproximadamente 25 millones de pesos que dejó como deuda la pasada administración, señaló Édgar González Zataráin.

El Alcalde sostuvo el lunes una reunión con Rodolfo Cardona Pérez, director de finanzas de Cultura, con el fin de analizar el tema de los dineros y buscar el esquema para desahogar el pago de los 92 proveedores que siguen pendientes de liquidar y que suman la cantidad de 14 millones de pesos.

“Quedan 14 millones, entre 92 proveedores, chiquitos, medianos y grandes, desde papelería, hasta suministros de madera, vehículos, temas de alimentación, proveedores chiquitos y medianos”, indicó.

“No se les ha terminado de pagar porque hay una revisión y no hay expediente, no hay un aprobación del Comité de Adquisiciones, no hay entrega más que de la factura, no hay soporte todavía”.

González Zataráin declaró que están conscientes que esto no es culpa del proveedor, incluso consideran que ante la negligencia de la administración anterior, resultan los menos culpables, por lo que se buscará gestionar con la Auditoría Superior del Estado el esquema adecuado para liberar los pagos.

“El tema de los pagos a proveedores de la administración anterior, es decir, ahí se tienen adeudos todavía por el orden de 14 millones, que se van a ir pagando pero les falta soporte a esas compras que se hicieron, entonces es buscar un esquema ahí a través de la Auditoría Superior del Estado”, manifestó.

El sábado, el Alcalde tuvo una reunión con todas las direcciones para analizar el cierre del primer semestre, por lo que su encuentro con Cardona Pérez fue para revisar a detalle los avances presupuestales, del gasto del presupuesto y cómo piensan cerrar el último semestre en base a aguinaldos, todo lo que tiene que ver con prestaciones y con los proyectos.

“Por ejemplo, Cultura trae ahí el programa ese de Otoño-Invierno, lo que es la cartelera, entonces todos esos temas, verlo ahí que esté todo bien monitoreado y que no nos sorprenda nada. La reunión fue de temas de la administración, temas económicos, de los dineros y apenas con él, porque él es el que lleva esos temas”, explicó.

El Alcalde reiteró que tienen toda la voluntad de liquidar ese saldo pendiente y muestra de eso es que están buscando cómo dar el soporte que en su momento no se hizo y documentarlo, además de realizar una investigación del por qué no se hizo el soporte.



Ya se le pagó a Ocean Rodríguez, no se le debe ningún centavo: Alcalde

Para las personas que en redes sociales solían cuestionar al artista y creativo mazatleco Ocean Rodríguez sobre el tema del adeudo que Cultura tenía con él, Édgar González Zataráin declaró que ya fue cubierto el pago.

Dentro de los 7 millones de pesos que se han pagado de mayo al día de hoy, se incluyó el adeudo con el director de arte y escenógrafo de La Casa de los Famosos México, quien por fin recibió la remuneración por su trabajo realizado en Carnaval de Mazatlán 2022.

“Ya le pagaron el 100 por ciento, ya no publicó verdad, digo, primero porque no es una deuda que generó con nosotros, se le pagó al 100 por ciento a él y a otros dos, tres, de ese mismo producto que ofrecen, ya se les pagó, ni un centavo se le debe”, comentó el Alcalde.