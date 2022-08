Cultura Mazatlán debe ajustarse a lo que tiene, será decisión de regidores darle más presupuesto: secretario

Cultura Mazatlán tiene que ajustarse con el presupuesto que tiene, ya será decisión de los regidores si deciden reorientar recursos para la paramunicipal, manifestó Edgar Augusto González Zataráin, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario Municipal destacó que Cultura tiene que hacer un esfuerzo por sostenerse, pudieran destinarse más recursos, pero esa decisión tendría que ser aprobada por los regidores del Cabildo.

“Tienen que ajustarse a su presupuesto, y obviamente pues tratar de hacer un esfuerzo para salir en el año, porque yo no sé cómo le van a hacer algunas que se hayan acabado, hay unas áreas que incluso también no llevan gastado lo que deberían de llevar a estas alturas, por eso siempre a mitad de año se hacen en algunos municipios, en algunos lugares, incluso en el Estado, se hacen reajustes de presupuesto, porque áreas que no utilizaron el recurso se utilizan en otra área donde sí hace falta”, precisó.

Dijo también que tienen que buscar la manera de generar ingresos propios, puede ser el celebrar obras o una de las distintas actividades que puede organizar Cultura.

“En este caso Cultura, ya lo dijo el Alcalde ‘el (el titular de la dependencia) tendrá que buscar la forma de ajustarse, de ser creativo, tiene ingresos propios, pues tiene que abocarse a que los recursos o los ingresos propios le permitan salir en el año”, mencionó.

González Zataráin fue enfático en que Cultura tiene que solventarse por ellos mismos, dado que ya no se les puede seguir inyectando recursos extraordinarios, tendrían que pedir una modificación en el presupuesto, es decir, una ampliación del mismo, la cual tiene que ser aprobado por el Cuerpo de regidores.

“Ellos tienen que ajustarse, tienen ingresos propios, pero si por ejemplo, solicitan más recursos, tendrán que pasarlo por Cabildo la modificación presupuestal, y en este caso como lo dijo el Alcalde, se le ha auxiliado en algunos temas, pero eso no puede continuar... siempre y cuando y esos reajustes los apruebe el Cabildo, lo que es modificación presupuestaria tiene qué pasar por Cabildo”, precisó.